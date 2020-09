Diputados formoseños proponen protocolo “para el último adiós” de enfermos graves y terminales

Compartir

Linkedin Print

El bloque de Diputados del Frente Amplio Formoseño propuso un Proyecto de Declaración donde pide elaborar un protocolo de seguridad sanitaria para que se autorice acompañar a enfermos graves y terminales en el final de su vida, durante el aislamiento por la pandemia COVID19.

“Durante esta pandemia hemos vivenciado varios momentos que quedarán en la memoria de muchos, entre ellos el del joven palestino que trepa a una ventana y permanece sentado mirando hacia adentro de una habitación, donde su madre muere por Covid-19. En nuestra provincia el caso del Oficial Mayorquin quien por un tratamiento salió de la provincia y no pudo volver a entrar, muriendo así en el Chaco, lejos de sus afectos, el caso Solange en la provincia de Córdoba que murió antes de que su papá pudiera ingresar a la provincia a verla o el caso de la provincia de San Luis donde Gobierno le negó la autorización para ingresar a la provincia a la hija Victoria Garay, que vivía en Tierra del Fuego y quería despedir a su padre pues tenía cáncer, que lo llevó a la muerte”, expusieron.

“Ante estas escenas, el límite entre lo humano y lo inhumano nos interpela más que nunca ¿Hasta dónde es legítimo el distanciamiento obligatorio cuando estamos ante la muerte de un ser querido? ¿Hasta dónde es razonable negar a quien está muriendo pasar sus últimos momentos junto a quien ama y prohibir a quien parte un último adiós? Cuando el distanciamiento está a punto de volverse definitivo es inútil esgrimir razones para mantenerlo. Sobre todo, porque se puede disminuir el riesgo de contagio al máximo”.

“Si hay algo que nos deja absortos es pensar en morir en aislamiento: la soledad de quien parte repentinamente de su hogar porque tuvo algún síntoma y se enfrenta de improvisto al fin de su vida en soledad. Es entonces cuando la reflexión bioética debe considerar, desde una perspectiva de derechos humanos, el derecho a los cuidados paliativos integrales. Según la OMS es un “planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual”. La preparación para la muerte no es sólo una cuestión médica y científica. Esa visión parcializada de lo humano nos priva justamente de percibir la dignidad de la persona en todas sus dimensiones”.

“El coronavirus no es el único problema de salud pública que enfrentamos ni la única razón por la que muere gente. Cuando pase la pandemia quedarán las heridas, las secuelas del cuerpo, pero también las del alma, especialmente aquellas que marcan la ausencia de quienes amamos”, manifestaron.

“Tanto la despedida del paciente terminal y de sus seres queridos, como el acompañamiento espiritual y religioso, constituyen derechos del paciente proclamados en diferentes regulaciones y expresadas en la ley nacional N° 26.529 de derechos del paciente”.

“Son innumerables los esfuerzos que todos hacemos para contener la pandemia. Desde que comenzó el aislamiento se han impulsado a nivel nacional y provincial muchas medidas que ayudaron no sólo a prevenir el coronavirus sino también a cuidar la salud integral y mejorar la calidad de vida. Es momento de reflexionar también, en torno de aquellos que nos dejan, sobre el modo de facilitar un ámbito más compasivo, sin que esto implique poner en riesgo a los familiares ni al equipo sanitario”

“Este proyecto se orienta a mitigar los sufrimientos del proceso de desaparición física, o en sentido positivo a propiciar una posible recuperación por parte de un paciente grave, que muestra mejorías luego del contacto con gente de su entorno, ya sea familia, amigos y/o vecinos, a la cual se encuentra unido por lazos sentimentales”

Diputado Enrique Ramírez

“Queremos que se le pueda dar el último adiós al paciente de la enfermedad que sea, creemos que amerita un protocolo para que estas personas puedan darles el último adiós a sus seres queridos”, expresó.

“Pedimos que los puedan visitar teniendo los mismos recaudos que tienen los médicos, no podemos dejar de mirar esta situación que está ocurriendo en todo el mundo, creo que sería una injusticia dejar sin tratar el tema, necesitamos una mirada más humana, más acorde a la realidad de lo que estamos viviendo nosotros”, manifestó el diputado.

“Estamos para trabajar codo a codo con el oficialismo y que salga lo mejor. Se debería permitir el último adiós, el último abrazo a los pacientes enfermos, hacer que todo lo feo que sucede sea por lo menos teniendo las costumbres que tenemos de acompañar a nuestros seres queridos hasta el último adiós”, finalizó.