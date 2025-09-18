Diputados juraron la nueva Constitución: la UCR objetó cláusula que habilita una nueva reelección de Gildo Insfrán

Durante la sesión ordinaria celebrada en la Legislatura provincial, los diputados de Formosa prestaron juramento a la nueva Constitución recientemente sancionada. El bloque oficialista lo hizo en su totalidad, mientras que los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) lo hicieron con una reserva puntual: rechazaron la cláusula cuarta, que permite al actual gobernador, Gildo Insfrán, postularse por novena vez al cargo.

La reforma constitucional, aprobada en las últimas semanas, introdujo cambios en el régimen de reelección del Poder Ejecutivo. Si bien anteriormente la Constitución provincial permitía la reelección indefinida, esa disposición fue cuestionada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la declaró inconstitucional. En respuesta, la nueva Carta Magna establece ahora un mandato y una sola reelección. Sin embargo, a través de una cláusula transitoria, se considera que el actual período de gobierno de Insfrán cuenta como el “primer mandato” bajo esta nueva norma, habilitándolo así a presentarse una vez más.

Esta disposición fue duramente cuestionada por la oposición, que la considera un artilugio legal para permitir que el mandatario, en el poder desde 1995, pueda extender aún más su permanencia en el cargo.

En ese marco, los diputados radicales cumplieron con el acto institucional de jurar la nueva Constitución, pero dejaron asentada su disconformidad con la cláusula que consideran hecha a medida del actual gobernador.