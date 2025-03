Diputados: la oposición le dio un golpe a Milei y avanza con la investigación del escándalo cripto

Pese a la resistencia del oficialismo y el PRO, la oposición consiguió este miércoles en Diputados avanzar con un plan para emplazar el tratamiento en comisión de diez proyectos que proponen distintas medidas para investigar el escándalo $Libra, la criptomoneda que Javier Milei promocionó a través de sus redes sociales y que la Justicia investiga por presunta estafa.

Como las propuestas no tenían dictamen y se requería contar con los dos tercios de los presentes para su tratamiento sobre tablas, la oposición acordó emplazar el debate en comisión con la intención de sacar dictamen la próxima semana y dejarlos listos para su debate en el recinto, donde al tener despacho podrán ser aprobadas con la mitad más uno de los presentes.

En la sesión de este miércoles, la votación se dividió en dos partes. En un primer término se aprobó por 146 votos afirmativos y 81 en contra, la decisión del cuerpo para que se trate el martes a las 13, en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Finanzas, los proyectos vinculados con los pedidos de informes y las interpelaciones del Presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vocero presidencial Manuel Adorni.

En segundo término, la oposición aprobó, con 134 votos positivos y 94 negativos, la convocatoria también para el martes, pero a las 16 de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Poderes, para debatir la creación de una comisión investigadora. En ambas propuestas se establece que los dos plenarios emitirán despacho el miércoles.

La ofensiva de la oposición contó con el apoyo de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, la izquierda y el larretista Alvaro González. También acompañaron con su voto los representantes del bloque del MID, que comanda Oscar Zago, y la mendocina Lourdes Arrieta.

El Gobierno tuvo el apoyo de los propios, del PRO, su principal socio en el Congreso, los radicales afines al oficialismo y el rionegrino Agustín Domingo, de Innovación Federal, el único que estuvo presente de esa bancada que responde a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones. También estuvieron ausentes en la votación los tres tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo.

Durante el debate, Pablo Juliano, jefe de Democracia para Siempre, el bloque que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau, reclamó «conocer la verdad» y reclamó la creación de la comisión investigadora. «Queremos saber si el 14 de febrero se empezó a escribir una historia en la Argentina un capítulo oscuro, lleno de retuits cómplices del poder», dijo el legislador radical.

En respuesta, el libertario Nicolás Mayoraz rechazó el pedido de emplazamiento negando que existan demoras en el tratamiento en comisión. «Estos proyectos ingresaron el 5 de marzo», dijo el diputado oficialista, quien agregó que no ha recibido ningún pedido para que ponga estos asuntos en la próxima reunión. «Lo que hay que hacer es el pedido a la comisión para que se lo trate, y sino modificar el reglamento”, completó.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, salió a cruzar al oficialista dijo que la mayoría de los proyectos fueron presentados el 17 de febrero, pero nadie de las comisiones involucradas se comunicó con los legisladores que impulsaron las propuestas. Mientras que Nicolás Del Caño reforzó asegurando que “hay una demora enorme, porque hay una estafa mundial que hizo el Presidente de la Nación, es clarísimo».

Pero el momento más tenso se dio cuando se cruzaron, Nicolás Massot y Martín Menem cuando el diputado de Encuentro Federal le reclamó «defender la investidura presidencial». «Seamos o no oficialismo; no podemos acceder con facilidad a reacciones desmedidas. No estamos pidiendo ninguna cuestión fuera de la lógica institucional, habida cuenta de lo acontecido”, agregó.

Incluso Massot le recordó al riojano que participó «ingenuamente» en la campaña, como el vocero presidencial y Mayoraz al retuitear el mensaje del Presidente. Por eso, le señaló que no siga «obturando” el debate. Frente a este comentario, Menem respondió: “No falte a la verdad, porque no hay ningún tipo de obturación. Si el Congreso está trabajando”.

Los K pidieron el

juicio político a Milei

por el escándalo cripto

Pese a que se habían dejado afuera del temario los proyectos que piden el juicio político contra el Presidente, el kirchnerismo apeló a un apartamiento del reglamento para pedir el emplazamiento de la comisión de Juicio Político para avanzar con tres proyectos que promueven el proceso de enjuiciamiento de Milei por el escándalo de la criptomoneda.

Paralelamente, Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, quien también presentó una cuestión de privilegio para que sean ratificadas las autoridades de la comisión de Juicio Político, que el año pasado designó a Marcela Pagano como su titular. La controversia se generó porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, desconoció las designaciones argumentando que la reunión constitutiva había sido suspendida.

La propuesta de emplazar a la comisión para avanzar con el proceso de enjuiciamiento no prosperó porque se sabía que no tenía el consenso de las otras bancadas de la oposición. El kirchnerismo sólo contó con el acompañamiento de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, Natalia de la Sota, los 5 de la izquierda y el peronista Roberto Mirabella.

Durante el debate, Silvana Giudici, del PRO cuestionó el pedido de juicio político a Milei, apuntando que ninguna de las instancias judiciales han sido transitadas. «Hemos visto aberraciones y hasta desafueros de ministros que robaron, que estuvieron en la cárcel, y que el bloque de la ahora oposición ha negado en este mismo recinto”, señaló la legisladora, quien alertó sobre «un ánimo destituyente” del peronismo.

Mientras que Miguel Angel Pichetto, rechazó el pedido de juicio político al apunta que hay “un conjunto de etapas previas que son imprescindibles”, mientras que Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, considero “prematuro” apelar a ese procedimiento. “Así como denunciamos al kirchnerismo, no le pedimos inmediatamente un juicio político, tardamos muchos años porque creemos en la institucionalidad y no nos queremos aprovechar de las desgracias o delitos», dijo.

Sin embargo, el peronismo si obtuvo el acompañamiento de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre para ratificar a las autoridades de la comisión.

En el temario se incluyó un proyecto de Victoria Tolosa Paz para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional, por el término de noventa (90) días, prorrogables por igual plazo en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires y toda la región afectada por el temporal.

Sin acuerdo y con cruces

se demoró el inicio del debate

El debate por el escándalo de la criptomoneda estuvo demorado en el comienzo porque no hubo acuerdo en el plan de labor parlamentaria y el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, llevó al recinto una propuesta para el desarrollo de la sesión.

Sin embargo, hubo fuertes tensiones cuando se pidió la incorporación de dos proyectos que declaran la emergencia en Bahía Blanca impulsados por el bloque de izquierda y por La Libertad Avanza. En una picardía del oficialismo y el PRO, se aprobó la propuesta anunciada por el economista José Luis Espert, pero se terminó rechazando el impulsado por Christian Castillo, de la izquierda.

La jugada provocó la reacción de los bloques de la oposición que cuestionaron a la bancada oficialista la falta de «cortesía parlamentaria». E hicieron un fallido intento por bajar la propuesta de los libertarios para la crisis de Bahía Blanca.