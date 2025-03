Diputados: la oposición quiso avanzar con el escándalo cripto y el oficialismo le puso un freno

Después de la escandalosa sesión de Diputados de la semana pasada que terminó a las piñas y a los insultos entre los legisladores, la oposición quiso avanzar con la investigación del criptogate -el caso en que Javier Milei aparece involucrado al promocionar el memecoin- pero el oficialismo le puso un freno y postergó la definición al menos hasta este miércoles, después de la sesión convocada para tratar el DNU firmado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este martes, en dos plenarios de comisiones, se debatió y se buscó sacar dictamen de proyectos que solicitan informes al Poder Ejecutivo hasta la interpelación del Presidente, su hermana Karina Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo, Manuel Adorni y Mariano Cuneo Libarona. Además, avanzar con la creación de una comisión investigadora del escándalo que afecta al Presidente.

En la apertura del debate del plenario, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y a cargo de los plenarios, advirtió que no iban a aceptar que se firmen los dictámenes este martes porque en la sesión de la semana pasada, cuando se emplazó el tratamiento en comisión, se había establecido que los despachos iban a ser firmados el miércoles.

Está claro que el oficialismo convocó para este miércoles a una sesión especial para tratar el DNU, el mismo día en que se iba a dictaminar sobre el cripto escándalo, con la intención de bloquear la maniobra de la oposición.

Frente a este panorama, el peronismo junto a los radicales de Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda decidieron adelantar para este martes la firma de los despachos o utilizar la sesión convocada para tratar el decreto presidencial para volver a emplazar a las comisiones para que la firma del dictamen se haga el jueves de esta semana.

Frente a la presión de la oposición, el libertario ofreció que los dictámenes sean firmados después de la sesión convocada para tratar el DNU por el acuerdo con el Fondo.

La propuesta fue rechazada por la oposición porque según coincidieron distintos diputados, lo acordado en la sesión del miércoles pasado, cuando se forzó el tratamiento en comisión de los 10 proyectos impulsados para investigar el caso $LIBRA, fue «una fecha tope», pero si se consigue la mayoría no existe ningún impedimento para dictaminar.

Sin embargo, Mayoraz, como presidente del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Finanzas, se negó a recibir los despachos con los avales que fueron ingresados por vía mail y mostrados en la reunión.

La decisión provocó la reacción de Unión por la Patria, que a través de Cecilia Moreau advirtió que «esto traerá consecuencias penales, civiles y políticas».

Previo al plenario de comisiones, Martín Menem se reunió con los diputados de Encuentro Federal con la intención de frenar el dictamen y ofreció a cambio traer al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, bajo el artículo 101 de la Constitución, el que establece que el jefe de ministros tiene que ir todos los meses al Congreso para dar su informe de gestión. El riojano ya había realizado esta oferta con anterioridad, pero ahora prometía que el jefe de Gabinete sólo respondería sobre el escándalo $LIBRA.

Previsiblemente, Miguel Angel Pichetto, quien estuvo acompañado por Oscar Agost Carreño, rechazó la propuesta. Para el bloque opositor la negociación cambió cuando el oficialismo metió la sesión por el DNU del acuerdo con el Fondo.

Y, según aseguran fuentes parlamentarias, Menem se puso nervioso cuando le anticiparon que iban a sacar dictamen sobre los pedidos de interpelación como también sobre la comisión investigadora.

Durante la mañana también hubo una reunión entre representantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica para tratar de ordenar el debate en el plenario y evitar caer en el juego del oficialismo. Allí se acordó no imponer un único dictamen para evitar una pelea entre los distintos espacios y resolver las diferencias en el recinto.

Por eso, en el primer plenario salieron cinco dictámenes. Uno impulsado por el kirchnerismo y acompañado por la izquierda, que sumó 40 firmas y que pide la interpelación de Milei, su hermana Karina, Francos, Cúneo Libarona y Adorni. Además, se suman a la lista al ministro de Economía, Luis Caputo; y los titulares de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; y del Banco Central, Santiago Bausili.

Otro de los despachos, promovido por Democracia para Siempre, el espacio que responde a Facundo Manes, totalizó 6 firmas y quiere la interpelación del jefe de Gabinete, el ministro de Justicia y el vocero presidencial. No incluyó a la hermana del Presidente con la intención de diferenciarse de los K y conciliar con el resto de los espacios de la oposición.

En tanto, Encuentro Federal va con un dictamen firmado por Margarita Stolbizer con Nicolás Massot que impulsa las interpelaciones de Francos, Karina Milei, Adorni y Cúneo Libarona. Mientras que la Coalición Cívica, con el acompañamiento de Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), sólo pide la presencia de Francos bajo los términos del artículo 71 de la Constitución que establece que el Congreso puede convocar a los ministros para que den explicaciones e informes que estime convenientes.

El bloque que responde a Elisa Carrió justificó su posición de no convocar a Karina Milei al explicar que la ley sólo habla de ministros. Además presentaron una denuncia penal contra la secretaria general de la Presidencia por presunto cohecho y tráfico de influencias y su pasó por el Congreso podría tener impacto en la investigación judicial.

Un quinto dictamen fue firmado por 53 diputados de las distintas bancadas de la oposición pidiendo informes al Poder Ejecutivo sobre el caso $LIBRA, mientras que en el segundo turno, en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento se avanzó con el proyecto que impulsa la creación de una comisión investigadora, que no será bicameral ante el temor de que el proyecto se caiga en el Senado. Esta iniciativa sumaba 34 firmas entre los distintos espacios de la oposición. Ahora, la puja se resolverá en el recinto si finalmente hay sesión por el acuerdo con el FMI.