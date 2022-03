Diputados opositores buscan saber si la Fiesta de la Corvina será financiada con fondos para productores

Compartir

Los diputados provinciales opositores Miguel Montoya, Agostina Villaggi y Juan Carlos Amarilla presentaron al ministro de Economía, Jorge Ibáñez, un pedido de informes para saber cuánta plata envía el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a Formosa para realizar la Fiesta de la Corvina.

“El Consejo Federal de Inversiones (CFI), es un organismo nacional integrado por las 24 provincias que tiene un presupuesto asignado del presupuesto de la nación que es bastante abultado y que fue creado para financiar emprendimientos productivos para mejorar la producción de las economías regionales y demás en todo el país, esa es su finalidad, hay una asamblea compuesta por un representante de cada provincia que termina aprobando el destino de los fondos para cada provincia”, comenzó explicando Miguel Montoya.

“En la página del CFI hay una serie de líneas de créditos en su gran mayoría apuntadas a la producción de las economías regionales para atender emergencias agropecuarias, por sequía, incendios y demás. Lo cierto es que Formosa utiliza el CFI hace mucho tiempo para financiar todos los eventos culturales que se desarrollan acá, en los auspiciantes de las fiestas siempre está el CFI como uno de los sponsors y cuando hablamos con los productores y queremos interiorizarnos para ver si usan el CFI como un mecanismo de financiamiento para atravesar esta crisis que están pasando, nos encontramos con que la mayoría nos dice que van al CFI, presentan todos los papeles que les requieren y nunca acceden al crédito, terminan en una maraña burocrática, entonces hicimos el pedido de informes al Ministro de Economía de la provincia para que nos informe si el CFI va a financiar nuevamente la Fiesta de la Corvina, en qué cantidad, cuál es el dinero que destinan y cómo, si es en efectivo, en cuotas o directamente tercerizando algún gasto que tenga la fiesta, eso presentamos la semana pasada”, detalló.

“Lo que tratamos de hacer un poco es desnudar el gran relato del modelo formoseño, yo no estoy en contra de los eventos culturales, bienvenidos sean todos, pero deben fijar prioridades, vamos a tener una fiesta donde no va a haber corvina, es inentendible”, aseveró.

En ese sentido, Montoya aseguró que estos recursos son usados en otras provincias para ayudar a los productores. “Por ejemplo los de Chaco tienen accesos a créditos con tasas de menos del 20%, absolutamente conveniente teniendo en cuenta las tasas de interés de los bancos y eso es porque la nación financia un poco, la provincia con recursos del gobierno provincial pone también un porcentaje de subsidio y el resto lo sacan del CFI, entonces en Chaco y Corrientes los productores que estuvieron afectados por las mismas inclemencias del tiempo que nosotros pueden acceder a créditos para cambiar alambrado, postes, a una tasa de 18% anual y eso es porque utilizan los fondos que tienen que utilizar».,

Explicó que con la presentación del pedido, lo que “queremos hacer es desnudar la provincia que se llena la boca hablando de un modelo productivo exitoso y nunca apoya a los productores ni a los agricultores y ganaderos, nosotros como diputados provinciales tenemos el derecho de hacer pedidos de informes, debemos controlar a los que gobiernan y el pedido de informes es la herramienta por supremacía para ejercer el control”.

“En nuestra Legislatura está el artículo 103 que establece la facultad de hacer pedidos de informes con conocimiento de la Cámara, yo cuando hago un pedido de informe tengo que dar vista, para nuestros diputados que ejercen la mayoría no es con conocimiento sino con autorización, ellos pretenden que cuando presentamos un pedido de informe se vote y si ellos nos dan el visto bueno recién podemos hacer un pedido de informe lo cual es una locura. Todo para no transparentar que esta provincia no apoya a los productores que la están pasando muy mal y prioriza el pan y circo. Este año estuvieron un poco más coherentes con los espectáculos que van a ofrecer porque si nos remontamos a años anteriores teníamos en Formosa artistas internacionales con altísimo costo que todo el mundo quería ver pero que nadie decía cuánto le salía a los formoseños eso”, denunció.

“Nosotros presentamos este pedido de informe y si no tenemos respuestas, tengo pocas esperanzas de tenerla, vamos a ir a buscar a nivel nacional, al CFI en Buenos Aires a que nos respondan esto”, finalizó.

