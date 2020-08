Diputados opositores piden el juicio político al Defensor del Pueblo por aportar dinero al PJ

Compartir

El bloque de la oposición de la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, envió un proyecto de Resolución para promover el juicio político contra el titular de la Defensoría del Pueblo, Dr. Leonardo Gialluca, ya que consideran que el mismo incurrió en la incompatibilidad de sus funciones, lo cual está previsto en los artículos 153 y 156 de la Constitución Provincial, “aportando en reiteradas ocasiones dinero al Partido Justicialista”.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado Enrique Ramírez (PRO) comentó que “en horas de la mañana hicimos la presentación del pedido. Está más que claro el aporte al PJ. Todos los años el partido debe presentar su balance de aportes donde figura el Defensor, nosotros presentamos como prueba dos años (2015 y 2016) donde figuran no menos de 25 aportes, hay más en otros años, pero creemos que con esto es suficiente para demostrar la participación política que tiene el mismo para con el partido de su agrado”.

“Evidentemente los aportes se hacen todos los meses, inclusive con el aguinaldo se hace otro aporte más; se trata de algo normal para el sostenimiento de un partido por parte de un militante, pero lo que no es normal es que sea el Defensor del Pueblo, él cumple un rol determinado y por ende tiene que ser independiente, debe tener una conducta ética y moral de un estándar muy elevado”, aseveró.

Ramírez expuso que se trata de una situación muy “preocupante” donde “los vecinos se deben estar diciendo ‘claro por eso no me defendió como debía, o no consiguió lo que debía haber conseguido con los reclamos que hicimos’. La verdad a nosotros nos parece muy preocupante que suceda esto por la conducta que debe tener quien representa tan importante cargo”.

“Lo que pretendemos ahora es que de forma inmediata la Comisión lo cese en su función para que el pueblo que él tiene que defender no se sienta agraviado”, confió.

Al ser indagado por lo que se necesita para llegar a un juicio político respondió: “seguramente ahora la Comisión de Asuntos Constitucionales va a tomar partido en el tema, se va a conformar y se hará una votación en donde nosotros esperamos el acompañamiento del oficialismo provincial”.

“Es muy burdo que Gialluca continúe en sus funciones y esperamos que el oficialismo acompañe para dejar en claro que en la casa de las leyes que es la Legislatura se respetan las leyes. En este sentido la Ley de creación de la Defensoría del Pueblo en sus artículos 32 y 34 dice que el Defensor no puede tener participación política alguna”, dejó en claro.

“Entendemos que en la Cámara todos los diputados van a estar de acuerdo, es imposible de que no sea así porque nosotros no tenemos porque no respetar la ley”, disparó el legislador.

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Amarilla indicó que “hace rato veníamos estudiando esta situación porque la sociedad en general observa el comportamiento en su función, es decir, todo el mundo se dio cuenta que siempre opta por defender los intereses del gobierno y no precisamente los de la sociedad”.

“Está ahí porque hay un instituto creado que es la Defensoría del Pueblo que tiene una función que le encomienda la Constitución y también una función que le encomienda la Ley de Creación. La verdad es que hemos tenido enormes discrepancias en cuanto al cumplimiento de sus funciones y ahora queda en mayor evidencia porque encontramos en los balances del PJ que es un aportante regular”, agregó.

“Él conoce claramente cuáles son sus funciones y obviamente sabe que no puede mezclarse con la actividad política partidaria, pero con sus aportes claramente devela cuál es su inclinación; podrá ensayar todo tipo de defensa, pero se advierte que violó la ley, lo cual es causal suficiente para iniciar un juicio político”, culminó diciendo el diputado Amarilla.