Diputados opositores piden sesionar de manera presencial respetando un protocolo

Los diputados provinciales pertenecientes a los bloques del PRO, Cambiemos, UCR y Floro Eleuterio Bogado presentaron una nota en la Legislatura Provincial con el objeto de pedir sesiones presenciales «mientras no haya circulación viral del COVID-19 en la provincia», considerando en ese sentido «que hay temas específicos que por su complejidad no deberían ser tratados virtualmente».

En ese sentido coincidieron en que la modalidad virtual y la digitalización de diferentes trámites administrativos legislativos «es un avance en la vida legislativa formoseña, pero necesariamente la modalidad presencial habitual de esta legislatura es imprescindible cuando la complejidad y los derechos de nuestros presentados así lo exigen en temas de significativa importancia».

Asimismo, presentaron una serie de propuestas para plasmarlas en un protocolo a cumplir en caso de que se realice la habilitación de sesiones presenciales.

En ese marco el diputado Enrique Ramírez habló con el Grupo de Medios TVO sobre la presentación realizada unos días antes de que la Legislatura sesione por primera vez en su historia de manera virtual, algo que ocurrirá este jueves a las 18 horas.

«Tuvimos la posibilidad de hacer la primera prueba online y el jueves tenemos la sesión. Nosotros desde nuestro bloque lo que estamos tratando de hacer es que se sesione de manera presencial, estamos a favor de la tecnología, de la digitalización de los expedientes, de que no se use más papel pero nos parece que hay temas que son muy importantes que requieren la presencia de los diputados, el tema que vamos a tratar este jueves es uno de esos, es un tema bastante complejo el de los superpoderes o la ley de emergencia, es algo que no se puede dejar al arbitrio de la tecnología porque todos sabemos lo que pasa cuando funciona que está todo bien y hay momentos en los que no funciona y dejar sin el voto a algún diputado sería muy lamentable», explicó el funcionario.

Asimismo aseguró que «esta metodología es virtual, pero es más de lo mismo, tratar de entregarle superpoderes al gobernador de la provincia para que éste digite la vida de los formoseños es algo a lo que nosotros siempre nos oponemos porque esto es una tarea pura y exclusivamente de la legislatura provincial, está otorgado así en la Constitución de la provincia que atribuye como facultad exclusiva a los diputados la posibilidad de distribuir hacia un lugar o hacia otro el patrimonio de todos los formoseños. Si bien entendemos que es una situación de emergencia, si bien sabemos que es complicado, no tenemos problemas en sesionar de manera constante todos los días que hagan falta para que los formoseños se sientan respaldados sin entregarles esos superpoderes al gobernador de la provincia».

Además recordó que la emergencia económica había sido levantada durante el último gobierno nacional. «Lo que primero se hizo fue respetar la Constitución, en el año 2016 se levantó la emergencia, eso da un montón de beneficios y de posibilidades que durante una emergencia no se las tiene, pero es muchísimo más fácil para quien gobierna tener la suma del poder público, hacer lo que hace el Ejecutivo, el Legislativo y de esa forma tomar las decisiones. Nosotros vamos a estar en contra de esto, no vamos a prestar un voto favorable a la ley de emergencia, más allá de eso lo que estamos haciendo ahora en este momento es presentar un protocolo de actuación y un protocolo sanitario más un plan de contingencia en caso de que haya un caso de coronavirus porque lo que nosotros decimos es que queremos presenciar, tener una sesión presencial, primero por la importancia del tema, hay algunos que son muy importantes como este y no podemos dejar al arbitrio de la tecnología. Lo que queremos son sesiones presenciales y para eso presentamos un protocolo».

«Es muy particular esta forma que ellos plantean, creo que sí podemos tener reuniones de comisión a través de Zoom, pero no más que eso, ya hemos visto casos donde en clases de universidades se meten personas, no es una plataforma muy segura, pasan un montón de cuestiones que si bien es importante avanzar y elegir la tecnología y que todos los poderes del Estado vayan informatizándose, teniendo expedientes online, vayan actualizándose, me parece que hay que buscar los momentos exactos, hay que buscar la plataforma adecuada para esto, esta no es una plataforma segura, ya lo ha demostrado a lo largo de esta cuarentena donde fue el boom, todo el mundo la utilizaba y hemos tenido muchísimos ejemplos, me parece que no es la forma por eso pretendemos tener sesiones presenciales por lo menos para cuando tenemos sesiones y encima de temas importantes, quizás la comisión podría ser online, se saca el dictamen, se vota y los jueves a la hora de siempre vamos a sesionar teniendo los recaudos que cada uno debe tener desde la salida de su casa hasta la legada a Legislatura, tenemos otra suerte los formoseños y es que no tenemos virus circulando dentro de la provincia entonces porqué hacer algo que no es necesario todavía, me parece que deberíamos seguir avanzando en la digitalización y la tecnología pero a paso firme, teniendo una plataforma segura, una base de datos donde se puedan digitalizar todos los expedientes y que esa digitalización de los expedientes donde los diputados podamos tener acceso directo también sean los ciudadanos quienes vean los trabajos que realizamos durante todo el año, quién presentó tal o cual proyecto, me parece que eso es lo que debemos seguir pero las sesiones deben ser presenciales por un montón de cuestiones», finalizó.