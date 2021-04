Diputados piden al gobierno que se haga cargo de la situación epidemiológica y deje de buscar culpables

Compartir

A través de un comunicado, el bloque de diputados de “Juntos Por el Cambio” rechazó las expresiones de voceros del gobernador Gildo Insfrán porque nuevamente “intentan eludir sus responsabilidades en momentos en que la pandemia castiga con dureza a los formoseños. Con 6.828 casos diagnosticados, 3.288 casos activos y 128 fallecidos, el sistema sanitario provincial tambalea peligrosamente en las puertas mismas de la Casa de Gobierno”.

Expresaron que “la actitud de culpar a las marchas y a los principales referentes de la oposición demuestra la intención de buscar responsabilidades negando las culpabilidades que le son propias e ineludibles y deja al desnudo los groseros errores cometidos en más de un año de cuarentena inexplicable”.

Lanzaron que la gestión “errática” y “desacertada” de un equipo más “locuaz” que capacitado “muestra como doloroso resultado a una sociedad formoseña diezmada y temerosa, sus comerciantes quebrados, emprendedores que ven hundirse sus sueños en la lógica incomprensible del cierre y el aislamiento como única respuesta, sin clases presenciales y con los organismos recaudadores ávidos de cobrar a quienes no trabajan desde hace más de un año”.

“La cuarentena era el período en el cual el gobierno iba a preparar la infraestructura sanitaria para enfrentar la crisis, sin embargo, resalta a todas luces que eso no sucedió. ¿Qué pasó con el sistema sanitario que debía prepararse durante la interminable cuarentena? ¿Qué pasó con los 25 millones de vacunas que el presidente Alberto Fernández prometió que debíamos tener ya en el mes de febrero? Privilegiaron amigos, negocios y presos de una ideologización absurda, rechazaron vacunas por las que hoy suplicamos. Solo llegaron al país poco más de 9 millones de dosis y se vacunó menos del 17 % de la población”, indicaron, agregando que “si hubiesen actuado con responsabilidad mas de 350 mil formoseños ya hubiesen recibido su vacuna y no los escasamente 93 mil que los hicieron a la fecha, prefirieron ‘saltearse en la fila’ vacunando a funcionarios, familiares amigos y militantes postergando a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad y al personal sanitario que, sin relajarse, trabaja con todas sus fuerzas”.

Los legisladores provinciales acusan que “nada dicen y guardan sepulcral silencio respecto a los ‘centros de atención sanitaria’ que funcionaron al mando y control de la policía en los que se avasallaron derechoshumanos, repudiados en el país y en el mundo entero. El único responsable de esta peligrosa realidad es el Gobernador y sus ministros, que jamás aceptaron el diálogo y, menos aún, sugerencias que hubieran sido útiles para disminuir el dolor de una sociedad lastimada económica, social y psicológicamente”.

“Háganse cargo señores, asuman la responsabilidad que han perdido la legitimidad de la representación de una sociedad a la que han encerrado, humillado, quebrado y reprimido violentamente y que ya nada espera de ustedes”, insisten.

“Queremos decirle al gobierno provincial, que aún en pandemia rigen los derechos y por ello hemos acompañado y volveremos a hacerlo cuando los formoseños vean cercenados sus garantías constitucionales. Alli nos encontrarán porque ese es nuestro deber político y nuestra obligación moral. Intenten salir de sus cómodos despachos y vean los rostros de los comprovincianos angustiados y con pocas esperanzas. Pero sobre todo háganse cargo, ustedes gobiernan desde hace más de 30 años”, finaliza el comunicado que lleva la firma de los ocho diputados opositores.

