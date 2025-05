Diputados presionan a Menem para que reabra la paritaria del personal legislativo

El proyecto de resolución está firmado por referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Frente de Izquierda, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Aclararon que no impactará en las dietas de los legisladores

Diputados de diferentes bloques de la oposición presentaron este miércoles un proyecto de resolución con la intención de presionar al titular de la Cámara baja, Martín Menem, para que reabra la paritaria de los trabajadores legislativos.

La iniciativa, que lleva las firmas de diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Frente de Izquierda, Innovación Federal y Democracia para Siempre, insta a la Presidencia de la Cámara de Diputados a “realizar todos los esfuerzos dirigidos a llegar a acuerdos para que las trabajadoras y trabajadores legislativos recuperen el nivel salarial que les permita, junto a sus respectivos grupos familiares, recobrar un ingreso mensual cuyo poder adquisitivo les garantice una vida digna”.

Sin embargo, desde las filas opositoras se encargaron de aclarar que un eventual aumento no tendrá ningún efecto sobre las dietas que perciben los diputados ya que las mismas permanecen “desenganchadas” de las paritarias de los trabajadores. No es así el caso del Senado, donde los salarios volvieron a estar atados a la paritaria legislativa el 31 de marzo. Justamente por eso pasaron a cobrar $8,9 millones en bruto, más del doble que los diputados.

Desde la Asociación del Personal Legislativo, el gremio mayoritario que conduce Norberto Di Próspero, exigen la reapertura de la paritaria. “Con un 1,5% en enero, un 1,2% en febrero y una proyección para marzo, abril y mayo basada en la paritaria acordada en la administración pública nacional que fijó en un 1,3%, ni sumando todos los aumentos previstos hasta el mes de mayo recuperaremos lo perdido hasta marzo”, plantearon en un comunicado.

Y agregaron: “Desde la asunción del gobierno actual, la sociedad en general sufrió una inflación del 196,48%, mientras que en el ámbito legislativo solo obtuvimos aumentos de un 77,97%, una inaceptable pérdida de poder adquisitivo que nos deja al borde de la línea de pobreza, dado que un trabajador de categoría 7 no cubre con su salario la Canasta básica del INDEC”.

En ese sentido, los bloques opositores duros y dialoguistas plantearon que no pueden “permanecer indiferentes frente a la situación de pérdida de poder adquisitivo –y por ende de calidad de vida- que están padeciendo las trabajadoras y trabajadores legislativos”.

Asimismo, criticaron la decisión de equiparar las paritarias legislativas con las de la administración pública negociadas por el Poder Ejecutivo. “Los parámetros previstos por otros poderes del Estado para las paritarias en el marco de sus respectivos ámbitos no pueden condicionar a este Poder Legislativo Nacional –y éste no puede considerarse condicionado por aquellos- sin grave violación al principio de división y separación de poderes inherentes al sistema republicano de gobierno que fija nuestra Constitución Nacional».

La polémica por los salarios y el ajuste presupuestario no es nueva. De hecho, el año pasado hubo varias idas y vueltas por presiones de la Casa Rosada, que buscaba no entrar en contradicción con su discurso oficial de austeridad.

Las dietas de los diputados están “desenganchadas” de la paritaria, pero recibieron en diciembre un aumento de 6,13%, que llevó los salarios de bolsillo a $4 millones. Antes de que termine el año, Menem comunicó a través de sus redes sociales que la Cámara de Diputados le devolvería $7.000 millones al Ministerio de Economía, gracias al ajuste realizado en distintas áreas a lo largo del año.