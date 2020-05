Diputados ratificó Decreto por el cual se pospone el corte de luz y agua a beneficiarios de la Tarifa Social

Compartir

Linkedin Print

En la segunda sesión especial desarrollada de manera remota, la Cámara de Diputados de Formosa ratificó el Decreto 104 del Poder Ejecutivo Provincial, por el cual se dispuso posponer, por razones de deuda, el corte de los servicios de energía eléctrica y agua potable por el término de 180 días a los beneficiarios de la tarifa social.

Si bien la medida fue aprobada por unanimidad, desde la oposición dejaron establecido que la cuestión debe ser más “amplia” y que lo mejor hubiese sido que la Provincia se adhiera al Decreto nacional 311/20 para beneficiar a más sectores de la sociedad.

Al dar lectura al Decreto se clarificó que la medida alcanza a 64.096 beneficiarios y que, en el marco del difícil momento que se atraviesa por la pandemia de coronavirus, el Gobierno local tiene la necesidad de proteger a los usuarios de menores recursos por ende se explicó que “no alcanza a quienes no se encuentren empadronados en la Trifa Social”.

Lo aprobado entrará en vigencia inmediatamente luego de su publicación en el Boletín Oficial.

Homenaje

Al hacer uso de la palabra, el diputado provincial del PJ, Rodrigo Vera se refirió al aniversario de la firma del Acta de Reparación Histórica para Formosa suscripta el 28 de mayo de 2003 entre el expresidente Néstor Kirchner y el gobernador Gildo Insfrán; lo cual significó un avance de obras y servicios y con una importante carga simbólica para los formoseños.

“Quedará en la memoria que, a solo tres días de haber asumido como presidente, Carlos Néstor Kirchner visitó la provincia de Formosa cumpliendo con una promesa de campaña, firmando un Acta de Reparación Histórica donde se reconoce la histórica postergación que había tenido nuestro territorio durante tantas décadas”, recordó Vera.

Seguidamente destacó que esa palabra plasmada en un papel no habría tenido valor si no hubiese sido acompañada por una decisión política, de coraje y de profundo sentido de justicia social “que provino después cuando esas palabras se transformaron en hechos concretos porque había un proyecto político que contemplaba una o planificación de toda la provincia que es nuestro ‘modelo formoseño’ que ha sido ratificado soberana y reiteradamente por el pueblo formoseño”.

“Con un cumulo de infraestructuras se transformó a la provincia de Formosa en un antes y un después, por lo tanto creo que el 28 de mayo es una fecha fundacional de este nuevo tiempo de Formosa y no podemos dejar pasar que 17 años después volvimos a tener la visita de un presidente de la Nación, que en aquel entonces era Jefe de Gabinete y hoy como primer mandatario nacional visitó nuestro suelo para volver a firmar convenios sobre obras fundamentales para nuestra provincia que quedaron inexplicablemente paralizadas durante los últimos 4 años”, valoró el legislador provincial.