Diputados repudiaron el ataque que sufrió la semana pasada Cristina Fernández de Kirchner

Durante la sesión desarrollada ayer en la Legislatura provincial, los diputados aprobaron por unanimidad el rechazo al intento de magnicidio que sufrió hace una semana atrás la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien en el recinto se vivieron momento de mucha tensión por los fuertes cruces ya que desde la oposición acompañarían el proyecto dejaron en claro que hay «diferentes motivaciones», finalmente pudieron consensuar un documento para visibilizar el repudio.

En este sentido, la diputada del PJ Azucena Santillán, quien fue la miembro informante expuso que «llamamos a repudiar y condenar enérgicamente el atentado sufrido por nuestra vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta de todos los argentinos».

«Hace mucho tiempo que ella viendo sufriendo injurias, calumnias, atentados y agravios, y el punto culmine que desencadenó este intento de magnicidio lo trajo el Fiscal que pidió una condena de 12 años de prisión, alterando el debido proceso judicial y la presunción de inocencia, amparado por los medios hegemónicos de comunicaciones a fines de los intereses de los grandes capitales. Han sembrado ese odio hacia la persona más querida y convocante que es Cristiana Fernández de Kirchner quien representa a un espacio político que tiene sus antecedentes históricos de persecución», continuó.

«Solicitamos el urgente esclarecimiento. Instamos a los diferentes sectores a deponer el discurso con connotaciones de odio y violencia y sostener la paz social que todos nos merecemos para defender este estado de derecho», insistió la misma.

Por su lado, el diputado radical Juan Carlos Amarilla aseveró que «aunque tenemos diferentes motivaciones acompañamos el repudio y pedimos el urgente esclarecimiento», además rechazó que haya complicidad entre medios de comunicación y sectores políticos como lo dijo la miembro informante.

De la misma forma, el diputado UCR Osvaldo Zárate insistió: «obvio que repudiamos, pero hay que dar el ejemplo, y justamente el partido gobernante no lo da. Hablamos mucho de historia, pero no hay autoridad porque dicen una cosa y hacen otra totalmente diferente».

«Repudiamos el hecho y creo que tiene que ser un punto de inflexión. Esta mal, pero no mezclemos las cosas, dejemos que la justicia investigue y haga su trabajo», solicitó.

Por último, el diputado Adrián Bogado del bloque «Floro Bogado» manifestó el apoyo desde su espacio para repudiar el hecho, pero se mostró en desacuerdo con la «fundamentación».

«Pedimos esclarecimiento de lo ocurrido. Me parece bien llamar a la paz social, y no hablar del discurso del odio», cerró diciendo el legislador.

