Diputados: se reactiva la actividad con constitución de tres nuevas comisiones

La Cámara de Diputados conformó ayer las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Población y de Recursos Naturales, con las que la Cámara baja se encamina a reactivar la actividad parlamentaria.

La primera comisión en conformase fue la de Agricultura y Ganadería, donde fue designado el radical Ricardo Buryaile como presidente, en tanto que el oficialista Carlos Ponce fue electo como vicepresidente primero, mientras que el macrista Pablo Torello estará en la vicepresidencia segunda de esa comisión.

Además, fueron designados secretarios Nelly Daldovo (FdT), Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), mientras que quedó pendiente una secretaría para el oficialismo y la designación de otro vocal de la comisión, que deberá tener 35 y no 34 miembros.

«Venimos a trabajar para mejorar la Argentina. No vengo a atacar trincheras sino a que le vaya mejor a la Argentina», aseguró Buryaile, tras ser designado al frente de la comisión, al sostener que trabajará «puertas abiertas. No venimos a confrontar: vamos a trabajar con el FDT».

Asimismo, Buryaile puso de relieve la labor que desarrollan el INTA y el SENASA, al sostener que se trata de «dos organismos de excelencia que tiene nuestro país», a la vez que señaló la necesidad de «mejorar la situación del sector, acordar una política a largo plazo y no soluciones coyunturales».

En otro orden, Buryaile adelantó que junto a las autoridades recopilarán todos los proyectos que tienen como cabecera la comisión para armar la agenda a tratar en las próximas semanas.

Luego, se constituyó la comisión de Población, donde fue electa la diputada nacional Camila Crescimbeni (PRO), en tanto como vicepresidenta primera a Verónica Caliva (Frente de Todos-Salta) y vicepresidenta segunda a Pamela Verasay (PRO), mientras que como secretarias fueron designadas Marcela Antola (Evolución Radical), Lis Marín (FDT-La Pampa).

Tras asumir, Crescimbeni propuso citar para la próxima reunión de esa comisión, el miércoles próximo a las 9,30, al titular del Indec, Marco Lavagna, para que explique los alcances del Censo 2022: «Se ha comprometido a venir apenas se constituyese la comisión, así que vamos a hacer ese pedido lo antes posible», dijo la diputada.

Luego, fue el turno de la constitución de la comisión de Recursos Naturales, donde fue electo el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, que continuará al frente de ese cuerpo parlamentario, en tanto que la vicepresidencia primera quedó para Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) y la segunda para María Cristina Brítez (Frente de Todos-Misiones).

Como secretarios fueron designados Camila Crescimbeni (PRO), Natalia Zaracho (Frente de Todos-Frente Patria Grande) y Ximena García (UCR-Santa Fe).

A su turno, desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño, lamentó la falta de debate de la ley de Humedales, al sostener que «somos una vergüenza en temas ambientales»

Al término de la reunión, Grosso -que propuso que la comisión se reúna los martes a las 14,30- destacó la importancia de «construir acuerdos transversales ha permitido dar tratamiento a temas fundamentales» y puso como eje de esa comisión el debate de la ley de Humedales, entre otras cuestiones.

«Tenemos que poder resolver desacuerdos, el derecho al agua es una agenda abierta que tenemos que trabajar, amalgamar entre todos para poder llegar a los acuerdos que permitan darle respuesta a las demandas de nuestro pueblo y de la humanidad», aseveró Grosso.

