Director de Bromatología habló de los trabajos que realizan y valoró labor de sus inspectores

El Dr. Roberto Tarantini, director de Bromatología de la Municipalidad de Formosa, estuvo en el piso de Exprés en Radio donde habló de los trabajos que ejecutan desde su área, los cuales se multiplicaron ante la cantidad de eventos que se llevan adelante en esta época del año. Además, valoró el trabajo que realizan los inspectores que muchas veces son agredidos. «Hace poco le tiraron con gas pimienta», comentó.

«El trabajo de los inspectores se ve multiplicado ahora. En lo que se refiere a fiestas/eventos nocturnos, nosotros por fin de semana tenemos entre 30 y 35 pero llegada esta fecha ascienden a 100 o 120», comenzó explicando.

Seguidamente, al referirse a las recepciones indicó que «nosotros venimos trabajando con los locales desde hace un mes aproximadamente para realizar una tarea preventiva y no que el día del evento tengamos que ir a hacer la inspección y nos encontremos con deficiencias y proceder a la clausura».

Asimismo, confió que en cuanto al servicio de catering «venimos investigando desde hace más de un mes a través de las redes sociales ya que hace años anteriores Bromatología tenía una lista de las prestadoras del servicio y actualmente cuando nosotros vamos a realizar los controles en los lugares donde manipulan los alimentos nos encontramos con que habían cerrado, se habían cambiado, pero así también surgieron otras nuevas donde las ofertas se hacen a través de las redes».

Al ser consultado por la cantidad de recepciones, Tarantini indicó que las del año pasado fueron 65 según el balance realizado, y «en la actualidad vamos por la número 40, aunque seguirán aumentando porque este fin de semana por ejemplo se realizarán 8 incluyendo 3 el lunes».

Ante la cantidad de eventos a los que deben acudir destacó el esfuerzo del personal que si bien «tiene horarios rotativos» también «tiene desgastes físicos porque deben trabajar a la mañana o a la tarde, y luego a la noche».

«Contamos con dos inspectores diferenciados: por un lado, los licenciados y técnicos bromatólogos que realizan las inspecciones en las comidas, ellos están hasta las 22 o 23 horas. Después vienen los inspectores que se refieren al espectáculo público, ellos ven el tema de la capacidad del local, la ingesta de bebidas alcohólicas en menores, la venta de vidrio en el local, etc».

Controles

Por otro lado, el funcionario municipal también explicó que desde su área hacen mucho hincapié en la capacidad de los locales y en las salidas de emergencia. «Para estar habilitados primeramente necesitan tener la aprobación de Bomberos, por eso nosotros trabajamos con ellos», reveló.

Navidad y Año Nuevo

«Trabajamos de manera coordinada con la gente de la Policía de Formosa y justamente el Comisario General Brítez que es con quien tengo comunicación permanente desde las 23 a 6 horas de la mañana me solicitó en reiteradas oportunidades inspectores para la zona norte, ya que en los períodos normales tenemos dos inspectores de recorrida nocturna que entran a las 23 horas y salen hasta el último requerimiento (6- 6:30 horas)», relató y confió que para el 24 «estamos poniendo 4 inspectores solamente en el Circuito Cinco y otros 4 de recorrida en el centro de la ciudad que también cubrirán barrios más alejados».

«Quiero brindar un agradecimiento a los inspectores y hacer notar el buen trabajo que vienen desarrollando porque realmente es una labor muy dura ya que les pasa de todo. En la última intervención donde pesa una denuncia penal, el comerciante les tiró gas pimienta».

Fiestas privadas

Continuando con la charla, Tarantini dejó en claro que existe diferencia entre fiestas privadas y clandestinas y que «la Dirección de Bromatología interviene siempre que se comercializa cualquier producto o servicio, entonces las fiestas privadas son pasibles a hacerse simplemente presentando una nota donde nosotros tomamos conocimiento a los fines de que posteriormente entre a una hoja de ruta que sería remitida a la Policía, entonces cada vez que los efectivos que están en recorrida permanente noten la concurrencia de personas en determinados lugares se fijarán en la hoja de ruta y si manifiesta que es un cumpleaños o reunión familiar y no esta desvirtuado el evento no pasa absolutamente nada porque no están comercializando nada».

Ahora, «los que son un enorme problema son los afters o las fiestas nocturnas en casas quintas porque hay un descontrol total; hay un montón de requisitos que deberían cumplirse, pero no es así».

Venta de pirotecnia

En otro tramo de la entrevista, el funcionario municipal se refirió a la venta de pirotecnia en la ciudad capital. »Los lugares donde se va a habilitar e instalar de nuevo la peatonal es por la calle San Martín entre Irigoyen y Fotheringham, pero solo se ocupará 50 metros de la nombrada arteria teniendo en cuenta que hay vecinos y es importante no obstaculizar el ingreso y egreso de los mismos», dijo.

En tanto en la zona norte el lugar será frente a Bomberos Voluntarios.

«Para la venta de pirotecnia la gente tiene que adecuarse a la ordenanza que está vigente, no pueden comercializar cualquier tipo de pirotecnia (eso en principio) y también está la cuestión de la procedencia ya que aquellas que sean sonoras o de procedencia extranjeras serán decomisadas, más allá de que se encuentren en los puestos habilitados», finalizó diciendo.