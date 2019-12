Director explicó el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Escuela Especial N°10

Compartir

Linkedin Print

La Escuela Especial N°10 de la localidad de San Martín 2, cuenta con una matrícula de 28 estudiantes y un equipo técnico que trabaja de manera integrada en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. El grupo de trabajo está compuesto por: una Psicopedagoga, una Trabajadora Social, docentes de la Modalidad Especial y común y un profesor de Educación Física. También, cuenta con un anexo en Fortín Cabo Primero Lugones, con una matrícula de 11 estudiantes y una planta de docentes de la modalidad.

«En San Martín 2 tenemos alrededor de 19 estudiantes incluidos en diferentes Niveles y Modalidades del Sistema Educativo común, en lo que abarca Inicial, Primaria y Ciclo Básico Rural. Se trabaja coordinadamente con el Jardín N°25, las EPEP N° 110, 362, 430 de modalidad EIB y los Ciclos Básico Secundario N° 327 de Colonia San José y el N° 411 de Colonia La Estrella. Sin embargo, el Anexo Lugones trabaja con el NEP y FP N° 18 y con la EPEP N°83», comentó el director de la Especial N°10, Ramón Gauna.

Además, agregó: «cuando hablamos de inclusión no necesariamente tenemos que centrarnos o decir que el estudiante está dentro de la escuela, se trabaja con él y hasta ahí llegamos. No, no es así. El objetivo principal es, por supuesto, que cada niño o niña esté donde tiene que estar, es decir, con sus pares, jugando acorde con sus edades, lo que cualquier chico ‘normal’ haría, ¿Y por qué lo digo entre comillas? porque todos somos normales, lo que nos diferencia es que no tenemos las mismas capacidades. Esto se vio reflejado en el cierre del Mes de la Inclusión en donde se realizó por segundo año consecutivo un Mini Festival en donde trabajamos junto con el Instituto del Profesorado de Nivel Inicial y Primario, con los docentes propios de la modalidad Especial, tanto de San Martín Dos como de Lugones. La convocatoria fue muy linda y nuestros estudiantes fueron uno más a través de la actuación que tuvieron en el festival, se divirtieron, bailaron, compartieron, como todos».

Además, cuentan con el Taller de Lengua de Señas Argentina «Abriendo puertas a la comunicación», en el cual, en el primer encuentro comenzaron con 90 inscriptos, en el segundo, con 120 y en el tercero, con 180, un dato cuantitativo que refleja la repercusión social que tuvo. «El impacto fue excelente y ese es el objetivo (…) que el trabajo no sólo esté centrado en la Educación Especial, sino también en la comunidad. De eso se trata una sociedad más inclusiva, de trabajar de manera integrada con los actores humanos y también con organismos gubernamentales como, por ejemplo, el Hospital, quién brinda el acompañamiento de Detección Temprana y a la vez pone a disposición una Kinesióloga para que le enseñe al profesor de Educación Física los ejercicios adecuados acorde a la discapacidad que tiene cada estudiante», comentó Gauna.

Otra actividad a destacar es la que llevaron a cabo en el Ciclo Básico N°11 «Colonia La Estrella», en donde realizan sus estudios tres estudiantes incluidos. Este año la institución sacó su primera revista con material basado en su establecimiento y también el nuestro (Escuela Especial N°10). Hay material fotográfico de actividades recreativas, frases de inclusión y de los estudiantes participando de diferentes acciones.

Por otra parte, para seguir reforzando el trabajo coordinado con otras instituciones educativas el cierre del ciclo lectivo se realizará en la EPEP N°430 de modalidad EIB «este año tenemos una egresada esa institución, que el año que viene va a estar incluida en el Ciclo Básico de la EPES N° 8, dentro de la comunidad aborigen Pilagá. Una comunidad con la cual venimos trabajando hace años con el objetivo de seguir obteniendo resultados cada vez más satisfactorios».

La Educación Especial es la modalidad del Sistema Educativo Provincial que comprende el conjunto de servicios, recursos y procedimientos destinados a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidades temporales o permanentes en todos los niveles, brindando atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común. Es por ello que, en distintos puntos del territorio formoseño, hay establecimientos educativos de la modalidad quienes trabajan arduamente para garantizarle a sus niños, niñas, jóvenes y adultos una educación de igualdad y equidad.