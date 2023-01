Dirigente indicó que dentro de poco la gente tendrá que optar entre comer o pagar impuestos

El presidente del movimiento Libres del Sur en Formosa, Antonio Nieva en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de cómo hace la gente para abonar los servicios y alimentarse y aseveró que la gente dentro de poco «tendrá que elegir si paga los impuestos o se alimenta».

Nieva comenzó diciendo: «dentro de poco tiempo uno de los problemas que se va a evidenciar claramente es justamente que la gente se va a encontrar con la disyuntiva de pagar o comer, porque en realidad por un lado los problemas que ya son estructurales como lo es el trabajo por ejemplo no ha sido resuelto y tenemos una cantidad de personas desocupadas que reciben un subsidio”.

En torno a esto aclaró que hay muchas personas que se les da un subsidio a través del Potenciar Trabajo y estos hacen una contraprestación, porque esto también se malinterpreta como si es que la gente no hace absolutamente nada, nosotros tenemos compañeros que prestan su trabajo limpiando zanjas, haciendo una huerta comunitaria, están prestando un servicio.

«El ingreso del Potenciar Trabajo es de 30 mil pesos y hoy con ese dinero no podes vivir porque teniendo en cuenta la Canasta Básica de Alimentos esta llegando a una cifra sideral que es imposible porque hoy para tener una vida medianamente tenes que tener unos 70 mil pesos en el bolsillo para comer, sin contar los servicios», indicó el dirigente.

Además, otro de los problemas que se esta evidenciando también tiene que ver con los matrimonios separados y las mujeres son las que se llevan la peor parte porque viven una situación muy grave. Hay muchos casos de mujeres que han quedado como jefes de familia y estas afrontan como pueden esta situación», manifestó Nieva.

Por último indicó que «el Gobierno tiene que controlar a aquellos sectores poderosos que hacen y deshacen la estabilidad económica de los ciudadanos, porque hoy vas a comprar un kilo de carne y mañana vas a comprar nuevamente y ya está aumentado, esto no puede suceder en un país como en nuestro en el que tenemos mucha riqueza de alimentos».

