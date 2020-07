Dirigentes condenaron dichos del intendente Mario Ishii y un fiscal le inició una causa de oficio

Compartir

Dirigentes de la oposición repudiaron los dichos del intendente de José C Paz, Mario Ishii, registrado en un video mientras le decía a un grupo de empleados municipales que los tenía que cubrir cuando “están vendiendo falopa con las ambulancias” de la comuna, y tras la difusión de estas imágenes, un fiscal de San Martín decidió iniciar una causa de oficio por “averiguación de delito”.

La exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich, posteó las imágenes que retratan a Ishii en sus redes sociales y reclamó en tomo crítico una intervención del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“¿Derribar bunkers de drogas o proteger a los dealers? Parece una decisión moral muy simple. Sin embargo, hay sectores de la política que tienen naturalizada la relación promiscua con el delito. Aviso al Gobierno que si quiere luchar contra los narcos este no es el camino”, señaló en su cuenta oficial de la red social Twitter el diputado nacional Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja.

El diputado nacional del PRO y exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, aseguró en las redes sociales que durante su gestión se puso “todo el esfuerzo en perseguir narcotraficantes, desbaratar bandas y derribar sus búnkers para que un intendente cuente cómo los protege; desanima y preocupa mucho”.

“La venta de estupefacientes es un delito grave, el encubrimiento también. Esperamos que el gobernador (Axel) Kicillof tome medidas y el intendente de José C. Paz renuncie. La justicia debe investigar a todos los implicados”, señaló diputada nacional por la UCR Karina Banfi en las redes sociales.

Al respecto, el legislador nacional de la UCR por Tucumán, Jose Cano, consideró que Ishii “debería renunciar y presentarse ante la Justicia para dar explicaciones”. “Esperemos que Axel Kicillof y Sergio Berni (Ministro de Seguridad) den la cara y tomen medidas para acabar con estas mafias, de lo contrario serán cómplices”, señaló Cano en Twitter.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, encabezado por Alfredo Cornejo, solicitó la inmediata intervención de la Justicia para que “investigue los gravísimos dichos” de Ishii.

“Por ello, desde el Comité Nacional solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, que tomen las medidas correspondientes al caso para combatir realmente las mafias de la droga y no generar ningún tipo de sospecha al respecto”, apuntó la conducción de la UCR a través de un comunicado.