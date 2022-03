Dirigentes del campo buscan evitar intervenciones del Gobierno en la leche y los cereales

Compartir

Linkedin Print

Dirigentes agropecuarios mantuvieron, durante los últimos días, reuniones con funcionarios nacionales para evitar intervenciones en las cadenas de la leche, el trigo y el maíz.

Ante diversas versiones de posibles regulaciones en la cadena láctea, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, y los técnicos del Foro de Lechería de la entidad, se reunieron con el secretario de Agricultura de la Nación, Matías Lestani y el director nacional de Lechería, Arturo Videla.

“La lechería atraviesa en la actualidad subas de costos, asociados a la alimentación, a los efectos de la sequía y la falta de reservas en ciertas zonas afectadas del centro-norte de Santa Fe y Entre Ríos”, señalaron desde la gremial que integra la mesa de enlace junto a la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Desde las entidades alertaron que preocupa a los tamberos “la disponibilidad, acceso y precios de los repuestos en maquinarias y neumáticos, especialmente en los componentes importados”.

En cuanto a los precios que el productor recibe por la leche, Coninagro remarcó que “se observa un estancamiento en los últimos 6 meses, que en parte eran compensados por un mayor volumen por tambo”.

Sin embargo, aseveraron, eso no se verificó durante enero y febrero, lo que implica “un esquema de reducción de inversiones y menor usos de insumos, lo que redunda en una baja en la productividad del sistema”.

“Necesitamos reglas claras, alejadas de la intervención, para producir más”, dijo Carlos Iannizzotto

Al finalizar el encuentro, Iannizzotto expresó: “Dialogamos sobre el futuro de la lechería, otra de las economías, según Coninagro, netamente regional. Valoramos aspectos sobre cómo optimizar la mano de obra, el desarrollo y la alimentación”.

Por lo tanto, comentó que los ruralistas necesitan “que no se achique ese sector, sino que se expanda, y para ello requerimos reglas claras y previsibles, alejadas de la intervención y de cerrar exportaciones. Fuimos a plantear estos temas”.

Asimismo, el dirigente agregó otras de las prioridades. “Que no haya trabas para producir y que se busquen alternativas integrativas. Pensamos que el asociativismo y el modelo cooperativo puede ayudar al pequeño y mediano productor, y a combatir la informalidad en el sector, buscar elementos que animen al productor a integrarse a la cadena asociativa, que no quede hoy debilitado por el tema costos. Necesitamos un Estado presente con mirada productiva y que se alejen fantasmas de intervención y retenciones. Una sobreoferta de leche produce un gran atraso a un sector tan pujante como la lechería”.

“También preocupan los anuncios y comentarios de posibles cierres de exportaciones y/o subas en las alícuotas de derechos de exportación, como el aumento de la informalidad y la creciente concentración de la producción en tambos de cada vez mayor tamaño”, agregó la entidad en un comunicado.

Compartir

Linkedin Print