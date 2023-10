Dirigentes del Nuevo Desarrollismo Formoseño ratificaron su apoyo a UP

A través de un comuniado de prensa, el presidente del Movimiento político y social del Nuevo Desarrollismo Formoseño, Carlos Penayo y el presidente de la Juventud, Stevens Penayo ratificaron su apoyo al candidato Sergio Massa y a los senadores y diputados del Partido Justicialista.

«Queremos informar por este medio a toda la ciudadanía formoseña y a los desarrollistas, amigos y simpatizantes de nuestra agrupación política, la decisión adoptada en la conducción de nuestro espacio de apoyar a los candidatos a presidente al señor Sergio Massa y a los senadores Dr. Gildo Insfrán y Miguel Mayans, diputados Luis Basterra y Graciela Parola, a los efectos de la cercanía a las elecciones nacionales para elegir al próximo presidente de la Argentina, creemos y estamos convencidos que Unión por la Patria es la opción más previsible de sacar del estancamiento económico y endeudamiento que sufre nuestro país producto de la irresponsabilidad del entonces presidente Mauricio Macri», comunicaron.

También dieron a conocer su punto de vista acerca de los candidatos opositores indicando que «lo analizamos y debatimos en nuestro espacio y llegamos a la conclusión que los demás candidatos como Milei y Bullrich no tienen la capacidad y ni siquiera un plan estratégico para el desarrollo que nuestra nación necesita de carácter urgente».

Por otro lado, los dirigentes manifestaron su negativa ante las propuestas políticas del candidato presidencial, Javier Milei. «No podemos apoyar nunca a un candidato como Javier Milei que pretende eliminar todos los derechos logrados por el pueblo argentino como es la educación pública, la salud pública, la seguridad pública; la presencia del estado y eliminar el federalismo, es una locura lo que plantean como si fuera que el libre mercado solucionaría todo. Están totalmente desquiciados». Lo que nos preocupa es que vemos a gran parte de la sociedad anestesiada por estas ideas y tenemos todos la obligación como dirigentes los que abrazamos a la nación Argentina como nuestra patria libre con independencia económica soberanía política, justicia social y desarrollo de despertar en forma urgente concientizando a nuestros compatriotas de estos personajes empleados del FMI que vienen a destruir el presente y futuro de nuestras familias, y a convertirnos en colonia y no lo vamos a permitir, por eso exhortamos a poner en marcha el movimiento nacional, para luchar contra estos flagelos de la democracia instalados desde el imperialismo neoliberal. Pretenden nuestros recursos naturales como el agua, el petróleo, el litio, etc.»

«Quieren eliminar las jubilaciones de nuestros viejos, quieren empobrecer más a nuestro pueblo a punto de llegar a la esclavitud, pero estamos seguros que el pueblo sabrá defender a la patria y sus derechos. No logramos comprender como Milei puede proponer el libre uso de armas, la venta de órganos y eliminar nuestra identidad nacional como lo es nuestra moneda etc.», expresaron.

Asimismo se refirieron a la situación económica del país y llamaron a votar a Massa: «Indudablemente todos sabemos que no estamos pasando una buena situación tanto económica como social pero urge que seamos sinceros y votar un plan de gobierno encarado por Sergio Massa que defienda los intereses del pueblo y el federalismo y se creen leyes laborales que permitan que haya credibilidad internacional para que las grandes empresas vengan a producir e invertir en la Argentina y así poder fortalecer nuestra nación y haya más trabajo y desarrollo es por ello y por muchos factores más que Adherimos nuestro apoyo a Unión por la Patria que también creemos que se tendrán que convocar a un gobierno de unidad nacional con todos los sectores y actores de la sociedad que sean verdaderos patriotas; y por ultimo desde Formosa no podemos hacernos los desentendidos porque también está en juego nuestro modelo de provincia conducido por nuestro gobernador Gildo Insfrán y el modelo de la ciudad capital conducido por Jorge Jofré por todo ello le pedimos que el 22 de octubre vayamos todos a votar pensando en nuestra familia y lograr el triunfo contundente de Unión por la Patria».