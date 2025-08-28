Discutió con un conductor, se bajó del auto y lo amenazó con un arma en plena General Paz

Un insólito hecho ocurrió en las últimas horas en la autopista General Paz, donde un policía federal protagonizó una violenta discusión de tránsito con otro conductor, se bajó de su vehículo y lo amenazó con su arma de fuego durante largos minutos. Las autoridades que intervinieron para disuadir el conflicto descubrieron luego que los ocupantes de ese auto llevaban una suma millonaria de dinero y abrieron una causa por averiguación de ilícito

El episodio ocurrió en la tarde del miércoles a la altura de Liniers y quedó registrado en dos videos que se hicieron virales, grabados por un repartidor que estaba en la zona. Según relató en sus filmaciones, él estaba de camino a una entrega cuando se cruzó con la dramática escena: un hombre claramente furioso apuntándole una pistola al parabrisas de un Volkswagen Gol Country con cuatro personas dentro.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, lo que ocurrió antes de ese momento bisagra en la discusión fue que el policía federal -que estaba fuera de servicio- venía quejándose del conductor del otro auto porque maniobraba en forma negligente, acercándose en demasía a dos motos.

Al ver que lo continuaba haciendo, este descendió de su rodado, se dio a conocer como policía y los interceptó. En consecuencia, los dos autos quedaron detenidos en la traza de la General Paz a la altura Ángel Roffo, en Liniers, generando un caos en la circulación y una gran convocatoria de vecinos que se acercaron para ver lo que ocurría.

Uno de ellos fue el repartidor, quien relató: “Estamos acá en pleno general Paz, arriba de Liniers. Estamos atrás de la iglesia de San Cayetano. Me crucé con esta secuencia y me tocó entregar una cajita en Loma de Zamora y nada, esta secuencia nada que ver. Anda con un fierro el chabón en la mano apuntando y diciéndole que apague el motor. La verdad que no entiendo nada, pero bueno. Espero que llamen la policía porque la verdad nada que ver que cualquier ciudadano puede tener un arma en mano y que le puede pegar un tiro a cualquiera”.

Varios minutos después, tras el llamado al 911, arribaron al lugar los oficiales de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad e intervinieron en el hecho. En el procedimiento, identificaron a todos los involucrados y descartaron que alguno tuviera impedimento para transitar.

Sin embargo, hubo un dato llamativo en el operativo: descubrieron que los hombres que iban en el Volkswagen llevaban consigo 4,5 millones de pesos. Según argumentaron, era para comprar un vehículo.

El momento del despliegue policial también fue grabado por el repartidor en otro video: “Ya me estaba por ir, pero apareció la policía. Hermano. Dos policías, mira. Parece que el chabón es policía o no sé. Yo espero que no me roben mi moto, que quedó allá y la caja”, dijo mientras registraba el accionar de los agentes porteños.

Si bien aún no estaba en claro lo que había ocurrido, el testigo interpretó que podría haberse tratado de un choque. No obstante, sí se enteró de que el portador del arma era un agente: “El chabón es policía y lo respetan sus colegas. Pero cualquiera, sacó un arma sin la placa, sin mostrar ni nada, sacó el arma de una. Parece que lo chocó un poquito de atrás y no se quería hacerse cargo el chabón”.

Aunque no se dispusieron medidas restrictivas contra ninguno de los involucrados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº9, a cargo Martín Peluso ordenó labrar actuaciones sobre averiguación de ilícito.