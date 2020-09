Disminuyó el porcentaje de clausuras de comercios durante el último fin de semana

Compartir

El Director de Bromatología de la Municipalidad, Jorge Tarantini, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al trabajo constante que continúan realizando en la ciudad en cuanto a las inspecciones a comercios por atención fuera del horario establecido como así también la venta de bebidas alcohólicas más allá del horario estipulado. En ese sentido aseguró que el fin de semana bajó la cantidad de infracciones realizadas a los comercios ya que solo labraron 16 actas en comparación con las 35 del anteúltimo fin de semana.

“Las inspecciones que se han realizado el viernes por la noche y sábado han arrojado 16 clausuras por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido y atención fuera del horario, así como también la intervención de una fiesta privada donde fuimos convocados por personal policial porque se ha constatado que existía música a alto volumen, pero el propietario del domicilio había manifestado en un principio que era un Dj que estaba poniendo música en vivo a través de las redes sociales, esta persona tiene cuatro días hábiles para hacer el descargo y así poder desestimar o no el acta dependiendo de la veracidad de los dichos del dueño del inmueble”, explicó.

“En los barrios Fontana, zona de Circuito Cinco, zona centro también se han clausurado, básicamente en estos casos en particular fueron por venta de bebidas alcohólicas tanto en el barrio Fontana como en zona céntrica, en el Circuito sí es más por la atención fuera del horario establecido”, detalló.

Asimismo aseguró que la “tendencia” de las clausuras “son generalmente por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido ya que estas clausuras se producen después de las 23 horas, en cuanto a la atención fuera del horario establecido se realiza a partir de las 20:30 aproximada mente hasta las 21:30 horas”.

De la misma forma destacó que hubo un descenso de las clausuras que se venían dando, “el fin de semana pasado contabilizándolo completo; viernes, sábado y domingo se han clausurado 35 comercios y este fin de semana último simplemente 16 comercios de los cuales el 60% fue por venta de bebidas alcohólicas y el otro 40% por atención fuera del horario establecido”, expresó.

Destacó además Tarantini que la mayoría de las intervenciones durante la semana son en locales de barrio ya que el sector gastronómico respecta a rajatabla las normas. “Locales gastronómicos no se han clausurado porque respetan mucho el horario y el protocolo de atención, es uno de los sectores más golpeados en cuanto a la economía y respetan el protocolo de atención al cliente siempre respetando los horarios del take away, del delivery y los horarios de atención, son los kioscos o los negocios de barrio los que se suelen clausurar entre semana por la venta o la atención al público después del horario establecido”.

Explicó también que los infractores pueden reclamar las clausuras realizadas. “Se analiza cada caso en particular, se realiza un análisis y a partir de eso el resultado que se deja en suspenso o sin efecto el acta, en el caso de que se deje sin efecto es cuando el comerciante arrima pruebas necesarias donde desacredita el actuar de la Policía y del personal de la Dirección de Bromatología cuando se ha actuado por una confusión, por ejemplo el comerciante cuando manifiesta que no estaba atendiendo sino que estaba metiendo la moto por la única puerta de ingreso a su comercio, generalmente eso es lo que manifiestan o aquel comerciante que siendo las 20.10 horas es clausurado porque el personal detectó la actividad comercial, en esos casos cuando tienen filmaciones o testigos que acrediten que las puertas ya estaban cerradas, que tenían gente adentro y eran las últimas personas que estaban saliendo, en esos casos se deja sin efecto directamente, pero cuando existe algún tipo de duda no arrimando ningún tipo de pruebas y haciendo un análisis se puede dejar en suspenso que quiere decir que por un año la persona no podría cometer la misma falta porque o sino se le suma el acta en suspenso con la nueva infracción en caso de que se detecte nuevamente una infracción. En su mayoría el 70% de las actas que se realizaron se elevaron al Tribunal de Faltas cuando aquel comerciante se acercó a la Dirección de Bromatología y realizó un pago voluntario que es un reconocimiento de la infracción teniendo en cuenta esto el juzgado le hace un descuento importante en cuanto a la multa”, finalizó Tarantini.