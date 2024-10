Disolución de la AFIP: el contador Oscar Kraupner era una medida «necesaria»

El lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que será reemplazada por una agencia de recaudación, de la que a su vez dependerán dos direcciones. La decisión, celebrada en redes por el presidente Javier Milei, llevaba varias semanas tomando forma y apunta también a achicar la planta del Estado con la reducción del número de empleados del organismo.

“El Gobierno les anuncia muy felizmente que a partir de hoy la AFIP dejará de existir. En su lugar se va crear la Agencia de Regulación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores y un 35% los niveles inferiores de la estructura actual. En total, se eliminarán el 34% de los cargos públicos. Se reubicarán y pasarán a disponibilidad unos 3100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los $6400 millones”, dijo Adorni durante la conferencia realizada en la Casa Rosada, en la que no permitió preguntas.

El anuncio incluyó la decisión de eliminar 3155 puestos de trabajo de la AFIP, que, según dichos del portavoz presidencial, corresponden a personas que se incorporaron durante la administración de Alberto Fernández. Esto apunta a seguir reduciendo la planta del Estado, una de las metas de la administración libertaria.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Contador Oscar Kraupner habló al respecto y señaló que “es una reforma muy necesaria”.

“Se trata de una restructuración que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo desde los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas con nuestra Federación porque como está funcionando la Administración Federal de Ingresos Públicos hasta la fecha afecta a la operatoria, al cumulo de información y la digitalización plena, sin dudas que es necesario, pero nos sorprendió a todos por lo inoportuno de la Reforma y por el hecho de que estamos en un pico de tareas como ser el blanqueo, la moratoria, el vencimiento de declaración jurada, anticipo, y esto hace realmente una duda total en cuanto al funcionamiento”.

Seguidamente señaló que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero “es lo mismo, no sabemos bien cómo se va a llamar porque hasta ahora lo vienen discutiendo, pero es similar porque fusiona por un lado lo impositivo y por el otro Aduana”.

“Esperemos que mejoren las cosas porque actualmente no funciona la página, no funcionan los dispositivos, es imposible operar para hacer una declaración jurada, pagar un anticipo, crear un volante electrónico de pago”, continuó Kraupner.

Finalmente acotó que la Reforma es necesaria, pero que hasta el momento ni siquiera está en el Boletin Oficial, los regímenes siguen funcionando tal cual, así como los organigramas de pago, vencimientos y operatorias.