Distendidas propuestas encabezan la agenda comunal para disfrutar del fin de semana largo

Una agenda movida, marcada por distintas actividades recreativas, tiene prevista la Municipalidad capitalina para este fin de semana largo, programado para el disfrute de la familia y público de todas las edades, las que van desde el convocante Oktoberfest hasta atractivas ferias y un festival por Día del Respeto por la Diversidad Cultural.

El sábado 11, entre las 18 y 22, se llevará a cabo en el Playón Municipal el Festival de Emprendedores, donde se instalarán siete ferias: la Feria Emprendedora, Feria Nueva Formosa, Feria Tarde con Amigos, Feria Ferroviario, Feria Las Guapas, Ferias Barriales y Feria Cámara de Emprendedores, todas con sus atractivos que van desde las más creativas artesanías hasta productos gastronómicos.

La tarde estará amenizada por un espectáculo musical a cargo de Activando Cumbia y Banda J.J., y se instalará además el Stand “Día Mundial de la Salud Mental”, del Equipo Interdisciplinario de Acción Social de la Municipalidad, y el stand de la Cámara de Emprendedores de Formosa.

También el sábado desde las 20, se realizará una nueva edición del Oktoberfest 2025, en el “Quincho a Dos Aguas” del Paseo Ferroviario, donde podrá disfrutarse de música y propuestas de emprendimientos locales y de la región para degustar. Se prevé la presencia de las cervecerías Brinus, Old Biere, Visoski, Mito, Cuarta Estación y Melacky.

La organización apeló nuevamente a la responsabilidad de los asistentes, por lo que se implementará el programa del “conductor designado”.

Para incentivar su cumplimiento, los emprendedores gastronómicos y entidades privadas ofrecerán premios a aquellas personas encargadas de conducir para cuidar la integridad física de su grupo de familiares o amigos.

El domingo 12, para conmemorar el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, entre las 17 y las 21, en la Ecoferia del Río, tendrá lugar un festival musical con entrada libre y gratuita para acercarse y disfrutar con toda la familia en el concurrido Paseo Del Río.

El evento estará animado por la Orquesta y Coro Intercultural “Naugo”, y las agrupaciones Flor de Lapacho, Amalgama Folk y Almas del Norte

La Municipalidad invita a vecinas y vecinos a asistir a estos eventos y vivir un fin de semana largo diferente, con entretenimientos, diversión, espectáculos y la variada oferta cervecera y gastronómica local y regional que estará a disposición en los puntos indicados.