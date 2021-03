Diversas movilizaciones en Formosa por el Día Internacional de la Mujer

Compartir

Ayer por la mañana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las agrupaciones sociales Barrios de Pie, Mumalá y Libres del Sur marcharon desde la plaza San Martín hasta Casa de Gobierno y el edificio de Tribunales con la consigna de repudio a la violencia institucional en Formosa y el planteo urgente por la declaración de emergencia contra la violencia de género.

En ese marco, Beatriz Galeano, referente de Barrios de Pie, contó que el reclamo que realizaron tenía tres ejes. “Uno tiene que ver con la demanda especifica de las mujeres y la disidencia, otra tiene que ver con el repudio a la violencia institucional ejercida el viernes pasado y el repudio a la presencia de Patricia Bullrich en Formosa”.

“Nosotras no vamos a hacer ninguna presentación, solo daremos discursos orales, los pedidos concretos ya los hemos hecho incluso y vamos a ver con el colectivo de mujeres para ir haciendo las presentaciones en cuanto al tema de la mujer que irá canalizado por ese lado”, explicó.

Recordó en ese sentido que “este no es un día festivo ni comercial, es un día de lucha por eso estamos en las calles, como siempre consideramos que hay una gran deuda que tiene el Estado hacia la mujer que lo venimos acumulando hace muchísimo tiempo, de alguna manera hubo leyes importantes que se han ido implementando, transformando pero en la vida cotidiana no se materializan por eso se necesita también empujar fuerte el estado con recursos, voluntad política para que esas leyes puedan dar vida y cuerpo a la sociedad y terminar por ejemplo con los femicidios y garantizar calidad de vida para la mujer, respetándonos y dándonos el lugar que nos corresponde, no estamos en contra del hombre, queremos una sociedad justa”.

Otra movilización

Asimismo, por la tarde, colectivos feministas se congregaron frente a Tribunales en el marco de las convocatorias que se realizaron en todo el país por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

Con el hashtag #Vivasnosqueremos el reclamo más fuerte fue por el aumento de femicidios en toda la Argentina.

“Si nosotras nos paramos el mundo se detiene”, rezaba un cartel donde además reclamaban por obra social, jubilaciones, un trabajo digno y asistencia del Estado para quienes padecen violencia de género.

“Arriba el feminismo que va a vencer, abajo el patriarcado que va a caer”, entonaron.

El protocolo sanitario se respetó en todo momento con el uso de barbijo y el distanciamiento social.

