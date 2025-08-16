Diversos sectores de la ciudad vienen beneficiándose con el accionar comunal

Son múltiples los trabajos que desarrolló el municipio capitalino en diferentes sectores del ejido urbano, a través de la ejecución de tareas destinadas a la mejora de calles, limpieza y mantenimiento de desagües pluviales.

Cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativas de trabajo, accionaron en la semana con un importante trabajo de enripiado en una de las arterias centrales del Bº Simón Bolívar, precisamente sobre las calles 261 y 262, a lo que se sumó el levantamiento de residuos no convencionales en el sector.

Paralelamente, en el Bº Virgen de Luján, se ejecutó el perfilado en calles del lugar, lo que también se replicó en el Bº Eva Perón sumando aquí el saneamiento, relleno y enripiado, a lo que se agregó el cuneteo manual, al igual que en el Bº Virgen del Rosario.

Durante la semana

Durante la semana, también en El Porvenir se accionó con la preparación de superficie y el perfilado, tarea que se centró asimismo en el Bª Mariano Moreno con carga de suelo y compactación sobre calle Laprida, lo que también se realizó en calles del Bº Virgen del Carmen

Otros tramos

Finalmente, en tramos puntuales de la Av. Los Constituyentes, prosiguió el operativo de bacheo, en la ocasión a la altura del Bº 1º de Mayo.