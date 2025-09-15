Diversos Sectores se Aprestan a Celebrar y Concientizar sobre el mes “Octubre Rosa”



EL COLORADO. La Comunidad de El Colorado se apresta a celebrar el mes “Octubre rosa” con una amplia convocatoria de distintos sectores, con la idea de generar conciencia ante una realidad frecuente del cáncer de mamas.

Si bien es una enfermedad de la mujer, en la campaña aparecen varios hombres, que en este caso son líderes políticos, referentes sociales o comunitarios, sin dejar de mencionar a profesionales y especialistas en el campo de la medicina. En el grupo de personas que aparecen en el video, se ve incluso a algunas niñas, lo que deja ver que la idea es comenzar con una concientización en la temprana edad en un flagelo frecuente.

En redes sociales ya está circulando hace algunos días, donde aparece el Intendente Mario Brignole, acompañado de la Dip. Prov. Clara Doroñuc y el concejal Fernando Brignole y la concejal Valeria Gómez. Entre otros funcionarios comunales, también se suman la Secretaria de Servicios Generales, Agrimensora Amelia Quiróz y la Directora de Atención al Vecino, Viviana Portillo.

A su vez, entre quienes representan al Ministerio de Desarrollo Humano, aparece el Director del hospital local, el Dr. Rafael Silva; mientras que, la voz de la campaña, es de la Dra. Carolina Luccioni, una especialista en el área de Ginecología y Obstetricia del Hospital de El Colorado.

El mensaje en el video comienza con las voces al unísono, diciendo: “un lazo que nos une”, en relación a la cinta rosa que muchos se suman a ponerlas en el pecho con la idea de apoyar la campaña de concientización y ayuda.

Luego dice: “La Municipalidad de El Colorado, el Honorable Concejo Deliberante, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Policía de la Provincia de Formosa, queremos convocar a toda la población el domingo 12 de Octubre a las 17:00 horas en la plaza local, para celebrar la conmemoración del mes Octubre rosa, para concientizar sobre el cáncer de mama, que mundialmente se celebre el 19 de octubre a nivel mundial”.

Luego continúa diciendo la profesional que “hemos elegido esta fecha, que la tenemos que celebrar durante todo el mes, para que se pueda tener en cuenta lo que es el cáncer de mama”.

Luego Luccione insistió en invitar “a disfrutar de una hermosa tarde, donde estaremos realizando clases de zumba, canto, sorteos y diversas actividades de entretenimientos, en una jornada en la que se contará además con la presencia del camión mamógrafo, para que las mujeres puedan hacerse los estudios de manera totalmente gratuita, para las mujeres a partir de los 40 años”.

Finalmente insistió en el lema “un lazo que nos une en este Octubre rosa, para que entre todos podamos conmemorar esta fecha tan importante, para concientizar sobre el cáncer de mama”.