Divertida reacción de Agustín Sierra ante la posibilidad de tener un romance con Pampita

Compartir

Linkedin Print

Agustín Cachete Sierra trabaja como actor desde muy chico, pero en los últimos meses su popularidad alcanzó picos inimaginables. Potenciado por su participación en Sex virtual, es una de las grandes figuras del Cantando 2020 y, además, se lo puede ver en la TV por duplicado en las repeticiones de Floricienta.

El jueves pasado fue invitado al piso del programa Mujeres de El Trece y se sometió a un cuestionario íntimo. En una de las preguntas, le preguntaron con quién preferiría “pasar una noche de acción”. Entre las posibles parejas -siempre a modo hipotético- le preguntaron por Carolina Pampita Ardohain, Nati Jota o Laurita Fernández. Cabe recordar que a la conductora del Cantando la había invitado a “tomar unos mates” la semana pasada, pero ella dejó en claro que está en pareja nuevamente con Nicolás Cabré: “Ya tengo quien me cebe el mate”. De todas formas, Sierra eligió a Pampita.

El viernes a la tarde, en Pampita Online, el programa que conduce por Net TV, la modelo se refirió a este episodio. Fiel a su estilo, con una sonrisa pícara, comentó: “Qué pena que no me agarra soltera… Lo peor es que cuando te casás te enterás de un montón de gente que estaba ahí… Si habré estado mirando tele todo el fin de semana aburrida durante tantos meses que estuve soltera. Qué barbaro…”

Ahora bien, por la noche Sierra se presentó en el Cantando junto a su partenaire, Inbal Comedi, para participar de la gala del cuarteto al ritmo del histórico tema La mano de Dios, de Rodrigo Bueno. Pero su interpretación quedó en un segundo plano.

Cuando ingresó al estudio, como le suelen decir que hay muchas personas interesadas en tener un romance con él, realizó una profunda reflexión: “Viste cómo es el amor… Uno quizás quiere algo con una persona y esa persona no puede. Y después aparece por otros lados”. Rápido de reflejos, Ángel de Brito le dijo: “Laurita ya te cortó el rostro la semana pasada y ahora vas por Pampita”.

Desprevenido, sin estar al tanto de la observación de Pampita horas antes, el actor explicó: “Me hicieron una pregunta las chicas de El Trece y no la quería comprometer (a Laurita), así que dije ’Pampita’”. “¿Escuchaste lo que dijo? -le preguntó Ángel, en referencia a la modelo-. Dijo ‘qué lástima que no estoy soltera’”.

Sierra abrió grandes los ojos y se le iluminó el rostro. “¿Pampita dijo eso?”, repreguntó, incrédulo. “¡Yendo! Escuchame, me voy, ya está. ¿Qué está pasando? ¿En serio? Todos siempre tienen pareja… Me pasaba cuando jugaba al fútbol: siempre en el banco de suplentes”, bromeó. El tema terminó ahí -por ahora-, pero el vínculo con el fútbol se extendió durante toda su presentación en el certamen de canto. Con mucho carácter y un gran despliegue sobre la pista, Cachete interpretó el famoso tema de Rodrigo.

Nacha Guevara les puso un seis y señaló: “Hubo desafinaciones importantes, sobre todo al principio y luego también”. Karina La Princesita, por su parte, dijo: “Fue una de tus presentaciones más flojas. Tuviste serios problemas de afinación y también de tiempo”. Su voto fue secreto.

Oscar Mediavilla señaló que “podrían haber estado muchísimo mejor” y aportó cinco puntos.

Finalmente, Moria Casán los calificó con un ocho y observó: “Me gustó la pareja. Después se les fue el tiempo y en un momento hubo ciertos problemas pero me gusta tu voz y cómo hiciste ‘te quiero, Diego’, y la performance me pareció que tuvo mucha verdad. Y lo que necesita el mundo es verdad”. En total, la pareja se llevó 19 puntos.