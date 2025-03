Djokovic a semifinales en Miami: venció a Korda y sueña con el título 100

El serbio Novak Djokovic (5° del ranking ATP) no dejó dudas. A los 37 años mantiene vivo el objetivo de lograr el título número 100 de su carrera tras sellar el pase a las semifinales del Miami Open 2025 con la victoria ante el estadounidense Sebastian Korda (25°)..Además, este triunfo acerca a la leyenda de Belgrado a su séptimo título en el certamen, tras lo conseguido en las ediciones 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016. Actualmente comparte el privilegio de ser el máximo ganador en Miami con seis junto al estadounidense Andre Agassi.

No obstante, el sueño de concretar el centenario de títulos ATP lo metería en el selecto club liderado por Jimmy Connors (109), seguido por Roger Federer (103). Además, el serbio persigue su primer trofeo en pista dura desde que se coronó campeón en las ATP Finals 2023, así como su primer título tras colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

Korda, quien buscaba alcanzar su tercera semifinal en esta categoría después de sus logros en Shanghái 2023 y Montreal 2024, aspiraba a seguir escalando en busca del trofeo más importante de su carrera. El joven estadounidense, ganador en Parma 2021 y Washington 2024, en la temporada anterior, no pudo superar la jerarquía de su rival.

Enfrentamiento previo

El único enfrentamiento previo entre ambos jugadores había sido en la final de Adelaida 2023, donde Djokovic se impuso en tres sets. Ahora, el camino del serbio en Miami lo llevará a enfrentar al búlgaro Grigor Dimitrov (15°), quien avanzó tras eliminar al argentino Francisco Cerúndolo (24°) en tres sets. El historial entre Djokovic y Dimitrov muestra una notable superioridad del serbio, con un balance de 12-1.