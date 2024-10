Djokovic despidió a Rafael Nadal: “Gracias por empujarme al límite tantas veces”

Rafa y Nole fueron acérrimos rivales a lo largo del circuito ATP con el correr de los años, pero el serbio expresó su gratitud con el español en las redes mostrando el respeto que contrae su figura.

Su frente a frente se inauguró en el año 2006 y perduró hasta fines de 2024, en lo que fue una de las máximas rivalidades en la historia del tenis. Rafael Nadal y Novak Djokovic se sacaron chispas dentro y fuera de la cancha, pero juntos deleitaron al público con 60 enfrentamientos en el que reinó la epicidad. El español sorprendió a todo el circuito ATP con el anuncio de su retiro del deporte y, entre todas las celebridades y super estrellas que se rindieron ante sus pies, el serbio también expresó su gratitud en las redes.

La potencia física, la fuerza y la resistencia infinita de Rafa se entremetió constantemente con la calidad de devolución y golpeo por parte de Nole que derivaron en una rivalidad que duró años, que dejaba un partido mejor que el otro. Aunque sus peleas en las diferentes superficies también tuvo sus tensiones por fuera, el respeto mutuo entre ambos siempre quedó reflejado a la hora de hablar y alagar al otro. Después del sentido video en el que el oriundo de Mallorca dio las tristes noticias de su despedida, su máximo contrincante le expresó un extenso saludo.

“Rafa, una publicación no es suficiente para expresar el respeto que siento por ti y por lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que ese es probablemente el mayor logro que cualquiera puede desear. Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Solo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en un icono del tenis y del deporte en general. Gracias por empujarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad que más me ha impactado como jugador“, expresó Nole. Y le prometió: “Tu pasión por representar a España siempre ha sido notable. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo español de Copa Davis. Estaré allí en persona para rendir homenaje a tu estelar carrera”.

El posteo de Nole

“La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones que me ha llevado a tomar esta decisión”, comentó Nadal en el momento en el que develó su retiro. El campeón de 22 títulos Grand Slam anunció que el último torneo que disputará será el Final 8 de la Copa Davis, que se jugará en Málaga del 19 a 24 de noviembre, en el cual ya no quedan más entradas para ver su última función. “En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar”, agregó.

El primer partido entre ambos ocurrió en la segunda casa del Rey del polvo de ladrillo, ya que el 7 de junio de 2006 el español se impuso contra Djokovic en los cuartos de final del Roland Garros. A partir de allí, se batieron a duelo en 60 oportunidades en total, en la que se destacan 29 finales. Ambos ítems se decantan a favor del balcánico, ya que el historial total se impone por 31 victorias contra 29 del español, mientras que Nole levantó 16 trofeos tras ganarle en la final contra las 13 ocasiones en que sucedió al revés. A pesar de que todos sus enfrentamientos se puedan catalogar como mágicos, el más recordado es el de la final del Australian Open 2012, nombrado por algunos fanáticos como “uno de los mejores partidos de la historia del tenis”. Dicho encuentro paralizó al mundo del deporte, pero los tenistas respondieron con cinco horas y 53 minutos de puro show. Después de la batalla ardiente en el cemento, Djokovic ganó por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, (5) y 7-5. “Dejamos hasta la última gota de energía que teníamos en nuestro cuerpo”, declaró el vencedor tras festejar eufóricamente sin remera. Por su parte, el 14 veces campeón del Roland Garros lo remarcó como “un partido especial y que permanecerá en mi mente no porque perdí, no, sino por la forma en que jugamos”.

Su último frente a frente ocurrió en los Juegos Olímpicos de París 2024, en dónde el serbio se impuso por 6-1 y 6-4 contra un español que ya transitaba el ocaso de su carrera. El tenista que más tiempo estuvo como número 1 del ranking ATP terminó consagrándose con la medalla dorada unas semanas después, igualando el hito que había logrado el español en Beijing 2008, cuándo había dejado en el camino de las semifinales a Djoko.

La rivalidad entre ambos quedará grabada en la eternidad y en los libros dorados de la historia del tenis, en el cual se suma Roger Federer con el que conformaron el histórico “Big Three” que dominó el circuito como nunca antes se había visto. El retiro de Nadal dejó anonadado, no solo al mundo del tenis, sino del deporte, incluyendo el saludo de Su Majestad, con quien es íntimo amigo, un sinfín de grandes estrellas despidieron al Rey del Polvo de Ladrillo.