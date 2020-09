Djokovic es campeón del Masters 1000 de Roma

Compartir

Novak Djokovic parece ser imbatible en este 2020. El serbio se alzó con el título en el Masters 1000 de Roma tras vencer en la final al argentino Diego Schwartzman. Esta fue la quinta corona en la capital italiana para Nole, que con esta consagración se convirtió en el mayor ganador de torneos de esta categoría de la historia (llegó a 36 y superó al español Rafael Nadal, que suma 35).

El número uno del ranking mundial debió batallar ante el Peque para quedarse con la victoria por 7-5 y 6-3. El encuentro se disputó en el court central del foro itálico y Djokovic cita se llevará 205.220 euros (USD 243.048) como ganador de la cita, casi un 79% menos que en 2019 debido a los recortes que hubo en las cifras a raíz de la pandemia de coronavirus.

Schwartzman quebró el servicio de Djokovic en el inicio y luego confirmó con su saque ante un rival que se mostró errático, sobre todo con sus intentos de drop. Fue en ese momento cuando una tenue lluvia comenzó a caer sobre la cancha. El Peque tuvo un arranque fenomenal: quebró nuevamente y se puso 3-0. Pero con el número uno del mundo no se puede dudar: Nole calentó motores, recuperó el terreno perdido con dos quiebres seguidos y llegó al 3-3.

El argentino tuvo su chance para quebrar en el 4-4, pero Djokovic se hizo fuerte y mantuvo. En el siguiente juego el número uno del mundo contó con un set point, pero no fue eficaz. Recién sobre el cierre del parcial concretó un nuevo quiebre que le permitió quedarse con el primer set por 7-5 en poco más de una hora de juego.

El segundo set arrancó igual que el primero: con un quiebre de Schwartzman. Pero esta vez Djokovic no le dio tiempo a festejar ya que en el siguiente juego pudo emparejar. La paridad se mantuvo hasta que Nole quebró en el octavo game y se puso 5-3. Ya con su servicio cerró el encuentro a su favor y se alzó con su quinta corona en Roma.

“Fue una semana desafiante, tuve que jugar mi mejor tenis”, dijo Nole al finalizar el partido.

Schwartzman, que a partir del lunes aparecerá en el puesto 13° del ranking, había llegado a este encuentro luego de haber vencido en semifinales al canadiense Denis Shapovalov (14°). En un partido de alto vuelo que recién se definió en el tie break del tercer set, el argentino se alzó con la victoria que lo depositó en la primera final de Masters 1000 de su carrera. Previamente, había conseguido un resonante triunfo ante el español Rafael Nadal.

El número uno del mundo, por su parte, tiene números temibles en esta temporada ya que ha ganado todos los partidos que ha completado. Su única derrota fue en la cuarta ronda del US Open, cuando fue descalificado ante el español Pablo Carreño Busta por haber golpeado con una pelota de manera accidental a una jueza de línea. Djokovic se clasificó para laque fue su décima final romana al vencer en semifinales al noruego Casper Ruud (7-5 y 6-3).

Esta es la quinta ocasión en la que Schwartzman y Djokovic se vieron las caras en el circuito ATP. El serbio, que ya se había quedado con el triunfo en los cuatro enfrentamientos previos (US Open 2014, Roland Garros 2017, Roma 2019 y Abierto de Australia 2020), ratificó su hegemonía.