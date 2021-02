Djokovic ganó el Abierto de Australia por novena vez

Compartir

Novak Djokovic se consagró campeón del Abierto de Australia por novena vez y atrapó su 18º título de Grand Slam, al vencer al ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-2 y 6-2 en una final de 1 hora y 53 minutos disputada en el estadio Rod Laver Arena de la ciudad de Melbourne.

El máximo favorito se recuperó de la lesión abdominal que sufrió en el duelo por tercera ronda ante Taylor Fritz (27) y no tuvo problemas para vencer al ruso Medvedev que llegaba a la cita con una racha de 20 victorias en fila y serias aspiraciones de complicarle la noche al serbio.

Pero Djokovic no dejó duda y sumó su 18º Djokovic Grand Slam que lo ubica a dos de los 20 que totalizan el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

Con su victoria, el balcánico se convirtió en el segundo tenista en conseguir nueve títulos de Grand Slam en uno de los cuatro torneos. El primer jugador en lograr esta gesta fue Nadal con su corona en 2014 en Roland Garros.

Por su parte, Medvedev desperdició su segunda oportunidad de conseguir un Grande después de su tropiezo en la final del Abierto de Estados Unidos de 2019 ante un Nadal que gracias a la victoria de Djokovic en el Melbourne Park conserva su segunda plaza mundial.

“Nuestra aventura de amor sigue. No ha sido nada fácil este año, ha sido como una montaña ruso. Quiero agradecer particularmente a mi fisio (el argentino Ulises Badio) por todo lo que ha hecho”, señaló Nole tras recibir el trofeo. “Estas dos semanas han sido una montaña rusa para mí. Quiero dar las gracias al Rod Laver Arena, la historia de amor continúa”, afirmó ante los 7.400 espectadores en el court central de Melbourne Park.

“Es sin duda uno de los jugadores más duros con los que me he enfrentado en mi carrera. Es cuestión de tiempo para que ganes un Grand Slam, de eso no hay dudas. Espero que no te moleste esperar unos años más”, le dijo Djokovic a Medvedev en forma risueña.

La organización del Open de Australia había oficializado que habría en juego el mismo dinero que en 2020, aunque con la salvedad que aumentaba las ganancias en las primeras rondas y bajaban a partir de cuartos de final.

De esta manera Djokovic, con su noveno triunfo en el Melbourne Park, se llevó € 1.785.330, casi un millón menos de los que ingresó con su última corona: € 2.674.750. En tanto, el ruso Daniil Medvedev, finalista, se va de Australia con € 973.817, una cifra menor a los € 1.340.620 que acumuló Dominic Thiem en la pasada edición.

