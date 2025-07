Djokovic inició el «operativo Federer» con un trabajado triunfo en Wimbledon

Figurita repetida. El inoxidable Novak Djokovic (6º del mundo), 24 veces campeón de Grand Slam, se presentó por vigésima vez en La Catedral de Wimbledon y aprobó el examen inicial ante el francés Alexandre Muller (41º) por 6-1, 6-7 (7), 6-2 y 6-2 en tres horas y 20 minutos de juego.

Cuando el reloj se acercaba al horario de ‘toque de queda’ que rige en Londres, el ex número 1 del mundo, siete veces ganador en el All England Club, decoró el marcador en cuatro parciales y avanzó como en todas las ocasiones previas a la segunda ronda.

De esta forma, “Nole”, con 38 años, puso en marcha el “operativo Federer”: intentará coronarse una vez más sobre el césped inglés para alcanzar los ocho títulos que ostenta el Genio de Basilea, máximo campeón del torneo con ocho coronas y ya retirado del tenis, en septiembre de 2022.

El medallista de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024 necesitó exigirse al máximo para dejar atrás al jugador galo, de enorme temporada, que ganó este año su primer torneo ATP, precisamente en en Hong Kong, y dejó hasta la última gota de aliento en el intento de dar la sorpresa.

Tanto Djokovic como Muller solicitaron asistencia médica durante el compromiso, pero afortunadamente ninguno presentó dolores de importancia. El nacido en Belgrado, que consiguió el título 100 de su carrera en Ginebra, firmó la pizarra con autoridad y festejó el triunfo 98 en Wimbledon.

Al mismo tiempo, «Nole» estiró una particular paternidad: celebró el éxito 36 consecutivo ante tenistas franceses en torneos de Grand Slam. En la siguiente fase se medirá con el británico Daniel Evans (154º), quien dio cuenta de su compatriota Jay Clarke en sets corridos.