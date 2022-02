Djokovic juega por primera vez en el año en el ATP de Dubái

Compartir

Después de haber sido excluído del Abierto de Australia por no contar con su esquema de vacunación contra el covid, el serbio vuelve a las canchas para defender su primer lugar en el ranking mundial de tenis.

Novak Djokovic durante la presentación del torneo en los Emiratos Árabes, que otorga casi tres milones de dólares en premios. (Foto AFP)

El tenista serbio Novak Djokovic hará este lunes su presentación en el ATP 500 de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y significará su primer partido del año, tras la exclusión del Abierto de Australia por no contar con su esquema de vacunación contra el coronavirus.

Djokovic enfrentará al italiano Lorenzo Musetti (57) desde las 13.30, hora argentina, en plan de retener el primer lugar del ranking mundial de ATP frente a la amenaza constante del ruso Daniil Medvedev.

«La verdad es que echaba de menos el tenis después de todo lo que ha pasado. Estoy deseando volver a jugar», dijo el tenista serbio a la prensa en su llegada a los Emiratos Árabes Unidos, país que no impuso restricciones por su negativa a vacunarse.

El último partido de Djokovic se remonta al 3 de diciembre pasado, cuando jugó para Serbia por la Copa Davis en el triunfo ante el croata Marin Cilic por 6-4 y 6-2.

El serbio, de 34 años, se dispuso a defender el título en el Abierto de Australia que se desarrolló del 17 al 30 de enero último, pero quedó al margen del primer Grand Slam por no vacunarse contra el Covid-19.

El español Rafael Nadal venció a Medvedev en la final y se consagró como el primer tenista masculino en alcanzar los 21 Grand Slam. El ATP 500 de Dubái se juega sobre superficie dura y repartirá 2,949,665 de dólares en premios.

