Djokovic sin entrenador y con un panorama oscuro de cara a Roland Garros

Novak Djokovic (6º) se mira en el ranking, analiza su presente y asume que la edad no es solo un número. El paso de los años va quitando reflejos hasta a él. Una de las leyendas del deporte. Todo empieza a costarle el doble y es difícil alimentar la motivación del máximo ganador, en términos de Grand Slams (24), de la historia del tenis.

Sin embargo, el serbio cree que aún tiene hilo en el carrete y es por eso que sueña con poder dar un par de golpes más sobre la mesa. Ahora bien, el camino que tendrá que atravesar para conquistar Roland Garros, su próximo gran objetivo, se vislumbra bastante sinuoso.

Luego de haberse bajado del Masters 1000 de Roma y de no haber conseguido ni un solo éxito en la gira europea de polvo de ladrillo (derrotas en sus presentaciones en Monte-Carlo y Madrid), recibió una invitación de última hora para intentar sumar ritmo competitivo en el ATP 250 de Ginebra. Allí, donde se enfrentará a posibles rivales como Taylor Fritz, Casper Ruud o Grigor Dimitrov, tratará de cortar la racha de tres derrotas consecutivas (se suma la de la final de Miami).

Eso sí, el resultado en Suiza no modificará su lugar en el sorteo del cuadro principal del Abierto de Francia. Pase lo que pase la semana próxima, el nacido en Belgrado hace 37 años (cumple 38 en un par de días) será el preclasificado 6, 7 u 8. ¿De qué depende su posición? De los resultados de Ruud y Musetti en el Foro Itálico, donde aún se encuentran con chances de avanzar a las instancias decisivas.

¿Qué significa esto? El serbio tendría un cuadro mucho más complejo al que estaba acostumbrado en un Major. Es que en unos hipotéticos octavos de final podría enfrentarse con un adversario del 9º al 12º lugar de la clasificación internacional (Alex De Miñaur, Holger Rune, Daniil Medvedev o Tommy Paul) y luego en cuartos se cruzaría con un Top 4 (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, o Taylor Fritz o Jack Draper).

Ya sin Andy Murray en su box -el vínculo laboral que iba a durar hasta Wimbledon terminó antes de lo previsto-, Nole viajará a París con un nueva incorporación en su equipo de trabajo. Habrá que ver cómo se encuentra su tanque de gasolina para afrontar los duelos al mejor de cinco sets y si tiene energía para un posible último baile en la ciudad que lo vio ganar los Juegos Olímpicos en 2024.