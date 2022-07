Djokovic venció a Kyrgios y alcanzó su 21° trofeo de Grand Slam

Compartir

Novak Djokovic conquistó el trofeo de Wimbledon por séptima vez en su carrera, el 21° Grand Slam (uno más que Roger Federer, uno menos que Rafael Nadal).

Tras el infierno, el cielo. Novak Djokovic, que pareció hipotecar su sólido intento de encumbrarse como el mejor tenista de todos los tiempos al no querer vacunarse contra el Covid-19, con las limitaciones profesionales e internacionales que ello le provocó, logró desahogarse hallando su desquite en Wimbledon, el certamen más prestigioso del tour.

El serbio y actual número 3 del mundo derrotó en la final al australiano Nick Kyrgios (40° y por primera vez en una final de major) por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7-3), en tres horas, obteniendo su 21° trofeo de Grand Slam, con el que supera al suizo Roger Federer (20) y recorta la distancia con el español Rafael Nadal (22).

El triunfo del balcánico de 35 años en la Catedral del tenis agranda su leyenda sobre el césped británico, donde igualó las siete conquistas de Williams Renshaw y de Pete Sampras, quedando solamente por detrás del ocho veces campeón (Federer) en toda la historia del prestigioso certamen. Djokovic también se convirtió en el cuarto hombre en la Era Abierta en registrar una racha de cuatro títulos consecutivos en Wimbledon, después de Federer, Sampras y Bjorn Borg.

“Sé que es difícil buscar palabras de consuelo, pero has demostrado por qué eres uno de los mejores jugadores del mundo, sobre todo en esta superficie. Y te deseo lo mejor, te respeto, eres un tenista fenomenal, un gran talento. No sé si será esta noche u otra noche, pero es el inicio de una hermosa relación con Nick”, le dijo Djokovic a Kyrgios, entre sonrisas.

Y añadió, mucho más sentimental: “Este es el torneo que siempre soñé jugar y ganar cuando era niño. Es el torneo con más historia, el que tiene más prestigio alrededor del mundo. Para mí, siempre ha sido el torneo más especial, el que me motivó e inspiro para jugar a tenis. Mi primer recuerdo de tenis es ver a Sampras ganando la final de 1992, cuando yo tenía cuatro años y medio. Ese día pedí a mis padres que me compraran una raqueta”.

Djokovic es el segundo campeón más veterano en singles masculino sobre el césped de Wimbledon, al levantar la copa con 35 años y 49 días. El balcánico solamente queda por detrás de Federer, campeón en la edición de 2017 con 35 años y 342 días.

“Quizá algún día pueda estar aquí de nuevo, pero es imposible de saber”, dijo Kyrgios durante la celebración. “Volverás”, respondió Djokovic y el público le dedicó una ovación al australiano.

