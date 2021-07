Djokovic venció a Shapovalov y enfrentará a Berrettini en busca de su tercer Grand Slam en la temporada

Compartir

El serbio se impuso ante el canadiense por 7-6(3), 7-5 y 7-5 y avanzó a la final en la que buscará un triunfo que le permita alcanzar a Roger Federer y Rafael Nadal como máximos ganadores de torneos grandes de la historia

El serbio Novak Djokovic no da tregua en busca del sexto título de su carrera en Wimbledon. Este sábado, Nole barrió al canadiense Denis Shapovalov en tres sets y clasificó a la gran final del Grand Slam inglés, donde se verá las caras ante el italiano Matteo Berrettini en un duelo en el que buscará unirse a Roger Federer y Rafael Nadal como máximos ganadores de torneos grandes de la historia.

All England Club

En la cancha central del All England Club, Djokovic sacó a relucir sus mejores armar y logró una victoria por 7-6(3), 7-5 y 7-5 en un partido que duró dos horas y 34 minutos. Fue un duelo generacional en el que se impuso el número uno del mundo, de 34 años, ante el joven canadiense, de tan solo 22 años y uno de los integrantes de la Next Gen del circuito. Además, el líder de la clasificación agigantó su dominio ante el jugador que ocupa el puesto 12° del escalafón, a quien venció la siete veces que se enfrentaron.

“Este es el torneo más especial del mundo para mí, siempre traigo una actitud ganadora, trato de sacar lo máximo en cada partido. Nunca es una opción darse por vencido”, dijo Nole una vez que terminó el encuentro. Y agregó: “En este momento de mi carrera los Grand Slam son lo más importante para mí”.

Con este triunfo, Nole accedió a la final de Grand Slam número 30 de su carrera y quedó a tan solo una del récord que ostenta Federer, con 31. Será la séptima vez que dispute el partido por el título en Wimbledon, donde ya se consagró en 2011, 2014, 2015, 2018 y 2019 (perdió ante Andy Murray en la definición de la temporada 2013).

Ante Berrettini, que se convirtió en el primer italiano en alcanzar la final de Wimbledon al derrotar al polaco Hubert Hurkacz por 6-3, 6-0, 6-7 (3) y 6-4, Djokovic intentará alcanzar una victoria que le permita hacer historia. Si gana, alcanzará a Federer y a Nadal como los máximos ganadores de títulos de Grand Slam de todos los tiempos. Por el momento, Nole suma 19, contra los 20 del suizo y del español.

Además, un triunfo en el torneo de Londres dejará a Nole más cerca de alcanzar el Golden Slam, la forma en que se denomina al hecho de ganar los cuatro torneos de Grand Slam y la medalla olímpica de oro en una misma temporada. El serbio ya se alzó con los títulos en el Abierto de Australia y en Roland Garros. Deberá consagrarse en Wimbledon, el US Open y los Juegos Olímpicos de Tokio para lograr ese mérito al que tan solo ha podido llegar una tenista en toda la historia: la alemana Steffi Graf.

