Djokovic venció Sinner en un partido épico y se clasificó a las semifinales de Wimbledon

Wimbledon estuvo cerca de tener una de sus primeras grandes sorpresas de la temporada en el estadio principal del All England Lawn Tennis si no fuera porque en frente de Jannik Sinner estaba Novak Djokovic, el campeón y defensor del título.

Es que el joven tenista se había puesto dos sets arriba y pudo haberlo eliminado en cuartos de final si el serbio, actual 3 del ranking, no hubiera reaccionado a tiempo. Al final, el de Belgrado se llevó el partido por 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2 y clasificó a las semifinales en poco más de tres horas y media de partido.

El italiano de 20 años, que ya está encaminado a ser una de las estrellas del futuro, tuvo que batallar bastante en el primer set para ganarlo por 7-5 en casi una hora de juego. El detalle es que Sinner había cedido su servicio en el segundo game y arrancó 3-0 abajo. Pero se repuso, le quebró al serbio el saque para ponerse 4-3 y luego volvió a hacer lo mismo para colocar un 6-5 que le permitió cerrar el parcial de apertura con su saque tras desperdiciar previamente un punto para set.

Lo que sí fue una absoluta sorpresa para todos en el Court Central fue lo que ocurrió a continuación: a Sinner le alcanzó casi media hora de juego para aumentar la diferencia en el marcador con un 6-2. El italiano fue sólido para quebrar dos veces el saque de Novak, pero también para ganar su servicio dos veces con un 40-0.

En la tercera manga, en cambio, el oriundo de Belgrado volvió a meterse en partido. Ésta vez, a diferencia del primero, no dejó escapar la oportunidad y liquidó el set por 6-3 para darle una mínima esperanza de remontada. En el cuarto parcial Nole pudo quebrarle los dos primeros saques para ponerse 4-0 y comenzar a llevar la definición al quinto y último set.

Las alarmas se encendieron sobre el final del octavo game. Con un 40-40 y un 2-5 en contra, Sinner estuvo cerca de sufrir una de las lesiones más recurrentes entre los tenistas al resbalarse y doblarse el tobillo en una subida a la red. Afortunadamente, todo quedó en un susto pero se lo vio con molestias para el resto del juego.

Ambos eran conscientes de lo que se estaban jugando en el set definitorio. El joven de 20 años demostró su mejor tenis pero aun así no pudo con el experimentado tenista de 35, que sacó a relucir la chapa de ex número 1 para dar vuelta un partido que parecía que iba a definirse rápidamente en el inicio.

En un duelo de alto nivel, Nole pudo quebrar en el tercer game y luego ponerse en ventaja por 3-1. A partir de allí comenzó a hacerse más fuerte con buenas resoluciones hasta concretar la victoria y el pase a semis por 6-2.

Este duelo con 15 años de diferencia entre la estrella del presente y la promesa del futuro sólo se había llevado a cabo en una ocasión con victoria para Djokovic. Lo había vencido en el 2021 durante las etapas iniciales del Masters 1000 de Monte Carlo que se desarrolla sobre polvo de ladrillo (6-4 y 6-2).

El boleto a la final del Grand Slam sobre césped lo definirá contra el vencedor del duelo que emparejará al belga David Goffin y al local Cameron Norrie que se llevará a cabo en el Court N°1.

El gran presente de Sinner

A punto de cumplir 21 años, el italiano ya se ubica como la 13ª mejor raqueta de mundo aunque llegó a estar 9° durante finales del año pasado. Ganó cinco títulos entre 2020 y 2021, pero cayó en la única final que disputó de un Masters 1000. El detalle es que esta es su tercera presentación en Wimbledon tras quedar eliminado en la primera ronda de la qualy del 2019 y marcharse derrotado en el estreno del cuadro principal del 2021 ante el húngaro Marton Fucsovics.

Este 2022 fue un golpe sobre la mesa en este certamen para él, al que llegó como 10° pre clasificado: sacó en el debut al suizo Stan Wawrinka –le dieron un wild card– y luego tuvo presentaciones muy complejas que logró superar ante el sueco Mikael Ymer, el norteamericano John Isner y el español Carlos Alcaraz.

Las otras llaves de cuartos de final emparejarán al chileno Cristian Garín contra el australiano Nick Kyrgios y al norteamericano Taylor Fritz frente al español Rafael Nadal.

