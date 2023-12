Doble Alegría: buenas noticias para la Asociación Mutual Policial Vóley

Policial de Formosa atraviesa horas de muy buenas noticias. Por un lado se logró una victoria muy importante ante UPCN Vóley de San Juan en el inicio del Tour de Mar del Plata. Además se confirmó una gran noticia y es que el conjunto de nuestra provincia será sede de El Final Four de la Copa ACLAV 2023.

Festejo ante el gremio

El destacado del día en Once Unidos fue entre UPCN y Policial Formosa, el ultimo subcampeón de la Liga frente al campeón de la Supercopa. El equipo formoseño lo ganaba 2-0, pero el conjunto de San Juan se recuperó y forzó el tie break. Finalmente, los dirigidos por Martín López se quedaron con un partidazo con parciales de 22-25, 12-25, 25-13, 25-21 y 14-16 y le quitaron el invicto al equipo que dirige Fabián Armoa. Brandon Rattray de UPCN fue el máximo anotador con 24, mientras que Gerónimo Elgueta marcó 23 para el ganador del partido.

El final Four de la Copa ACLAV se gugará en Formosa

Policial Vóley será el organizador del Final Four de la Copa ACLAV el 20 y 21 de diciembre. Después de realizarse la licitación correspondiente, la sede formoseña fue elegida una vez más como anfitriona de la definición del certamen que otorga una plaza al Campeonato Sudamericano de clubes.

Las semifinales serán Policial Vóley frente a Monteros, mientras que por la otra llave Ciudad Vóley se enfrentará a Defensores de Banfield. El campeón del torneo obtendrá su plaza para el torneo sudamericano a disputarse en febrero y en el caso de que sea el equipo de Nuñez, la plaza pasará al finalista ya que Ciudad ya está clasificado por ser el Campeón de la LVA RUS 2022/2023.