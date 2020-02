Doble subcampeonato para Iván Cieza en el Open Internacional de Rivera

Compartir

Linkedin Print

Más que destacada fue la labor del tenista de mesa formoseño Ivan Cieza en el Open internacional de tenis de mesa que se llevó a cabo días pasados en la ciudad de Rivera, Uruguay.

Cabe destacar que el formoseño que desde hace ya un año se entrena en el CENARD fue subcampeón en el Torneo Sub 21 y en el certamen de Mayores. Cieza se prepara para jugar un torneo de nivel sudamericano en tierras peruanas en los primeros días del mes de marzo.

Los días sábado 8 y domingo 9 de febrero del corriente 2020 a partir de las 9 de la mañana en ambas jornadas, en las instalaciones de la Plaza de comida del Shopping Melancia Rivera Mall & Freeshops se llevó a cabo la disputa del 1° Open internacional de Tenis de Mesa.

El mencionado torneo internacional fue organizado por intermedio de Netherland Eventos y cuenta con el apoyo de la Federación Uruguaya de Tenis de Mesa, la División General de Promoción y Acción Social a través de la División Deportes de la Intendencia Departamental de Rivera, el Shopping Melancia, Complejo Turístico Termal Amsteland y Grupo Verde Plaza.

El 1° Open internacional de tenis de mesa contó con la participación de jugadores de primer nivel, entre otros estarán Guido Tomassini, integrante del plantel Senior de Tenis de Mesa de Rivera y Pablo Palou, campeón nacional de Uruguay en categoría mayores.

El torneo se realizó en categorías Mayores, sub 15, sub 21, Senior mayores de35 años, damas y categoría única (Qualy y 1ª División). Cada participante pudo competir como máximo en 2 categorías.