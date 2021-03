Doce puntos de Palacios para un Montpellier que no se baja de la punta

Compartir

Resta poco para los playoff y Montpellier sigue firme como líder. Ganó en sets corridos y así el equipo de los argentinos sacó 8 de ventaja ante Cannes, el segundo, mientras Narbonne, el de mayor presencia nacional, se subió al 3° puesto con gran triunfo ante París. Chaumontestá 4° para completar el póker de los de arriba y sumar 3 de 4 con acento criollo. Entre los 8 mejores, 5 equipos tienen jugadores argentinos.

Montpellier venció a Toulouse. Ezequiel Palacios fue el goleador junto a Ryan Sclater, con 12 puntos. No jugó Alexis González y Nicolás Méndez aportó 9. Del otro lado Sebastián Closter jugó un buen partido.

Narbonne no tuvo a su referente Lisandro Zanotti, pero Martín Ramos sumó 11, Nicolás Zerba fue titular y aportó 2 y Nicolás Uriarte condujo en el armado ante París.

Chaumont perdió en cinco sets ante Cambrai, pero sigue arriba. El equipo de Franco Massimino no pudo ante el de Gonzalo Quiroga, que totalizó 5 puntos en dos sets. Paul Villard fue el goleador con 17 anotaciones.

Italia será sede de la Volleyball Nations League de ambas ramas

La FIVB ha anunciado que la ciudad de Rimini, Emilia-Romagna, Italia albergará la Liga de Naciones de Voleibol Femenino y Masculino (VNL) 2021 en una burbuja segura para garantizar que los atletas puedan competir de manera segura y llevar la acción del voleibol en vivo a millones de fanáticos.

El concepto de burbuja segura fue aprobado por el Consejo de la VNL en enero, y verá a las principales naciones de voleibol femenino y masculino del mundo acomodarse y competir en una sola burbuja segura durante la duración del evento.

Los equipos competirán en formato de todos contra todos con un total de 15 partidos por equipo entre el 25 de mayo y el 20 de junio para el evento femenino y del 28 de mayo al 23 de junio para el evento masculino. Los cuatro mejores equipos por género, en lugar de los seis habituales, pasarán a las Finales de la VNL para competir por el título definitivo de campeones de la VNL.

Las semifinales y finales femeninas se disputarán los días 24 y 25 de junio respectivamente, y los partidos masculinos se jugarán los días 26 y 27 de junio. En el transcurso de 31/32 días, se jugarán 124 partidos de voleibol de alto nivel por género dentro de la burbuja segura, con la salud y el bienestar de todos los involucrados como máxima prioridad.

Se implementarán las últimas contramedidas de COVID-19 para reducir significativamente el riesgo de transmisión del virus, incluidas pruebas frecuentes, medidas estrictas de salud e higiene y una variedad de protocolos de mitigación de riesgos.

