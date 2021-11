Docente de la UNaF ganó un premio en certamen de letras regional

Compartir

El Dr. Rodrigo Villalba Rojas, docente de la Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) ganó recientemente el primer premio del certamen Premio UNNE para las Letras 2021.

En este sentido, comentó que “participé de la sección Cuentos, siendo distinguido por el relato titulado ‘Don Cano’, que es un homenaje a la literatura formoseña. De hecho, el personaje principal está inspirado en otro que analicé previamente, que pertenece a la narrativa de Orlando Van Bredam, pero hay un montón de gags y pistas que se relacionan con nuestro espacio y nuestra literatura”.

“Quise trabajar con una perspectiva muy en boga actualmente, sobre todo en nuestro país y México, que se relaciona con lo que viene después de los procesos, la narrativa de la post-memoria. Tiene que ver con cómo los que no participamos directamente en los procesos militares y las dictaduras regionales, podemos elaborar una narrativa a partir de lo que nos contaron ya que no lo vivimos”.

“De hecho, uno de los personajes principales no tuvo nada que ver, lo observa todo con ojos ingenuos, y se encuentra con un material bruto que lo interpela y lo inmoviliza”, finalizó el Dr. Villalba Rojas.

