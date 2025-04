Docentes Autoconvocados sale a las calles: «Hoy no alcanza ni el millón que pedimos»

“Hoy no alcanza ni el millón que pedimos. Estamos empobrecidos y endeudados”, afirman desde el gremio Docentes Autoconvocados y con esa frase, que resume el sentimiento de miles de trabajadores y trabajadoras de la educación, se lanzó una nueva convocatoria para el próximo 30 de abril, en la que gremios docentes, estatales y organizaciones sociales confluirán en una jornada de lucha por salarios dignos, contra la persecución y en defensa de derechos fundamentales como el trabajo, la salud y la educación.

Acto

El acto central se realizará a las 9:00 horas en la intersección de Av. 25 de Mayo y Rivadavia, y contará con la presencia de ATE, Libres del Sur, el Partido Obrero y agrupaciones independientes del sector educativo y sanitario.

Salario docente bajo

la línea de la dignidad

Desde los sectores docentes advierten que la situación es crítica: ni siquiera el millón de pesos exigido en las últimas mesas de negociación alcanza para cubrir la canasta básica total, que en la actualidad supera holgadamente esa cifra. Lejos de representar un «privilegio», como ciertos discursos pretenden instalar, los sueldos docentes quedan por debajo de lo que cualquier familia necesita para vivir.

“No somos el peor salario, pero tampoco el mejor, y lo mismo vale para los resultados pedagógicos…”, señalaron docentes organizados, en clara referencia al deterioro estructural que sufre el sistema educativo argentino, donde los esfuerzos individuales de educadores se chocan con condiciones laborales adversas y políticas de ajuste.

El reclamo no es sólo económico: es también una denuncia contra el vaciamiento educativo, el deterioro de los edificios escolares, la falta de recursos básicos, y las condiciones de precarización que atraviesan tanto docentes como auxiliares y personal de apoyo.

Persecución y criminalización

de la protesta

Además del reclamo por salarios, desde los gremios y organizaciones convocantes se repudia la creciente criminalización de la protesta social y laboral. En varias provincias del país, trabajadores y dirigentes sindicales han sido perseguidos judicialmente por participar en medidas de fuerza o movilizaciones pacíficas.

En este contexto, la jornada del 30 de abril también es una expresión de resistencia y unidad frente a políticas represivas, que buscan disciplinar a quienes se organizan y reclaman. “Marchamos también por nuestras compañeras y compañeros perseguidos. No podemos permitir que la protesta legítima sea tratada como delito”, expresaron desde el sector docente.

Educación y salud,

pilares en crisis

Los organizadores del acto remarcan que la consigna central

“Por un salario igual a la canasta total, contra toda forma de persecución, por trabajo, salud y educación”— resume tres ejes que hoy están en jaque.

En el ámbito educativo, las condiciones son cada vez más críticas: cierre de programas, recortes en infraestructura, falta de insumos y congelamiento de salarios. En salud, el personal denuncia situaciones similares: hospitales sin recursos, contratos precarios y aumento de la demanda sin mejora en la planta de trabajadores.

El empleo también es una preocupación central: crece la informalidad, se congelan los ingresos reales y muchos trabajadores del Estado enfrentan incertidumbre laboral constante.

Unidad en la acción

La jornada del 30 de abril apunta a ser una demostración de fuerza y unidad entre sectores históricamente golpeados. “No es tiempo de esperar soluciones mágicas. Es tiempo de organizarse, de visibilizar, de resistir y de avanzar”, señalaron desde una de las agrupaciones participantes.

Acompañarán la jornada agrupaciones sociales como Libres del Sur, con fuerte presencia en barrios populares, y el Partido Obrero, que ha reforzado su intervención en conflictos sindicales en todo el país. También participará ATE, uno de los sindicatos con mayor presencia en el ámbito estatal, que ha denunciado recientemente las condiciones laborales del sector y la escalada de despidos encubiertos.

30 de abril: una cita

con la dignidad

El 30 de abril no será solo una jornada de protesta. Será una jornada de dignidad. De quienes educan, cuidan, limpian, administran, alimentan, y construyen país cada día, aunque su trabajo no siempre esté en el centro del debate público.

A las 9 de la mañana, en Av. 25 de Mayo y Rivadavia, miles de trabajadores y trabajadoras harán oír su voz: por salarios dignos, por derechos, y por un futuro en el que trabajar y vivir no sean incompatibles.