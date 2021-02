Docentes Autoconvocados entregarán propuesta para un regreso a clases “seguro y planificado”

Compartir

Desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados informaron que hoy realizarán una conferencia de prensa en avenida 25 de Mayo y Rivadavia a las 9 horas. La secretaria del sindicato, Nilda Beatriz Patiño explicó que posteriormente se dirigirán hasta Casa de Gobierno para entregar un documento de análisis y propuesta frente a este contexto y anuncio de la vuelta a la presencialidad.

“Los docentes queremos volver a la escuela, pero de forma segura y planificada por ello como organización desde el primer decreto de emergencia por la pandemia hemos desarrollado diversas recomendaciones, advertencias y reclamos con el fin de proteger a niños y docentes. Sin embargo, desde el Ministerio poco o nada han hecho y su ausencia es notable. Solo resoluciones y notas múltiples enviadas a las escuelas que revelan que cada escuela o director se debe hacer cargo. La experiencia del año pasado en la mayoría de los casos mostró que los docentes fueron convidados de piedra y que no hubo posibilidad de discusión, los directivos terminaron acosando, persiguiendo, molestando y muchas veces amenazando con sanciones para hacer cumplir órdenes absolutamente ilegales, fuera de toda normativa”, expresó Patiño.

Aseguró que “todo indica que vamos a repetir la experiencia del año pasado donde sin recursos vimos a docentes haciéndose cargo de todo con un salario tan miserable que a días de comenzar las clases nos ubica últimos en el país. Sin insumos, sin protección, sin acceso a internet, sin personal de maestranza, mantenimiento, cocineros, una palangana, un bidón de lavandina, un bidón de sanitizante, dos botellas de alcohol de 250 cc, dos panes de jabón blanco y un atomizador sobre una silla en el medio del patio”.

“No hay nada o nadie que explique claramente cómo van a resolver el transporte, los testeos de Covid-19, las autorizaciones de circulación, la vacunación, las obras de infraestructura en los colegios que faltan y son muchas; hay mucha disparidad en cuanto a los edificios escolares, la provisión de agua potable, el cuidado de la higiene y la salud, o los dobles circuitos de ventilación. Más aun desde que el Gobierno resolvió ocupar los establecimientos educativos como centros de aislamiento”, planteó Patiño.

“Otra de las cuestiones aún no resueltas tiene que ver con los planes de vacunación y entre docentes, administrativos y auxiliares a partir del 17 de febrero circularán por la provincia alrededor de 20 mil personas sin que a la fecha tengan garantizado el cuidado y la protección. Solo hemos visto fotos con declaraciones de “buena voluntad” y excesiva “paciencia” de algunos gremios. Por esto y más allá de nuestras declaraciones públicas presentaremos, formalmente, ante nuestras autoridades nuestra posición en este contexto y con la decisión política de la vuelta a la presencialidad”, expresó.

“Esto no es nuevo, la pandemia pone en evidencia y sobre exige tener determinadas cosas que no son inventos nuestros, nuestros propios gobiernos tanto de las distintas provincias como del gobierno nacional lo escribieron en este protocolo que en el 2020 presentaron a toda la sociedad como el día que volvamos a las aulas eso se debe cumplir, algo que no fue así el año pasado y ellos están planteando la vuelta a la presencialidad en un contexto epidemiológico más complicado donde todos los días nos informan de que aumentan la cantidad de casos sin haber resuelto esas cuestiones como el lavado de manos por falta de agua y donde hay agua por falta de las instalaciones incluso para que puedan hacerlo sin aglomerarse”, dijo preocupada.

“Nosotros pedimos que mínimamente los patios de las escuelas deberían tener un sanitario, una pileta, un lavamanos para que esto se pueda cumplir, ni siquiera el trabajo de acondicionamiento se hizo durante el 2020 donde en gran parte del año no hubo presencialidad, tampoco se adecuaron las ventilaciones, nada de eso se hizo y tampoco hay personal de limpieza y menos de sanitización, en ese contexto las escuelas de Formosa recibieron 10 mil pesos este año para que compraran por 5 mil pesos accesorios tecnológicos y con el otro 5 mil sanitizante, un termómetro sale 6 mil pesos y por el resto del dinero deben comprar lavandina, sanitizante para 6 meses, esa es la demostración de que poco o nada les importa la salud, ellos insisten en hacer cosas que no están probadas, que no tiene certeza académica porque además este virus es nuevo y no hay certeza. Ellos creen que se puede hacer un experimento de abrir y cerrar escuelas, pero tampoco nos parece que esté bien”, aseveró Patiño.

Relató además que “lo que pudimos comprobar en nuestra asamblea virtual del lunes fue que los docentes tienen mucho temor y quejas a partir de lo que vivieron los que pudieron volver a la presencialidad el año pasado, ellos fueron a limpiar las escuelas para que se abran, ellos debieron llevar elementos de limpieza, y todo sin este contexto donde no teníamos esta cantidad de casos, ni teníamos ciudades bloqueadas como hoy”.

Asimismo aseveró que la situación de Formosa no está ajena a lo que ocurre en otros distritos del país. “Nosotros tenemos contacto con muchos compañeros de otros gremios que este viernes van a intentar hacer una conferencia de prensa frente a Olivos donde se va a reunir el presidente Alberto Fernández con los ministros de las 24 jurisdicciones, van a estar compañeros tratando de llevar esta voz que tenemos en distintas provincias diciendo lo que nos está pasando, desde las condiciones sanitarias de infraestructura hasta las condiciones salariales, ellos dicen volver a clases pero lo hacemos con un salario docente mínimo de 27.500 pesos, en Formosa es el salario más bajo de todo el país”, lamentó.

“Hay colegas de Ingeniero Juárez que viven allí, que trabajan ahí y la delegación zonal les dijo que se deben hisopar, yo les preguntaba si ellos dijeron quien ordenó eso y les dijeron que el Ministerio de Salud, pero yo pregunté al Consejo Covid-19 y la respuesta fue que no hay ninguna orden de que sea obligatorio hisoparse, con el uso de sus facultades y abuso de sus derechos están pidiendo que se hisopen cuando hay docentes que no quieren”, expresó Patiño.

“El gobierno no nos llama, no conversa, llama a los que les dicen que está todo bien y nada más, pero a los que estamos en el territorio, que escuchamos a los compañeros y queremos saber las distintas situaciones no nos llaman. Hay muchas cosas que están mal y que ellos aprovechan para ponerlas peor, nosotros vamos a hacer una nueva reunión el viernes 19 después de que estemos en las escuelas para ver qué decidimos entre todos, ya sea si se plantea una medida de fuerza o si volvemos y bajo qué condiciones”, finalizó Patiño.

