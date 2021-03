Docentes Autoconvocados ratificó paro para los días 2 y 3 de marzo y lamentó anuncio de Zorrilla

Compartir

Linkedin Print

Nilda Patiño, secretaria general del gremio de los Docentes Autoconvocados, manifestó ayer que se ratificó el paro de actividades presenciales o virtuales para este martes y miércoles, como así también la marcha a realizarse este martes 2 de marzo desde la Plaza San Martín donde se concentrarán a las 9:00 horas.

En ese sentido, se refirió al anuncio del ministro de Educación de la provincia, Alberto Zorrilla que en la conferencia de la mesa covid-19 de ayer, anunció que el inicio de clases en Clorinda y Capital será virtual, pero con presentación de los docentes en sus escuelas y colegios donde aseveró que con esta medida “se puede constatar lo que venimos denunciando, se trata de una demostración de desconocimiento e improvisación”.

Patiño aseveró que una vez más, la modalidad virtual se ve más difícil de cumplir ya que “pensar o creer que las escuelas y colegios tienen internet con la capacidad de wifi para que todos los docentes se conecten en sus respectivos horarios y tengan señal suficiente para transmitir es mucho más que una quimera al igual que creer que se puede dar clases presenciales con barbijo, sin equipos de acondicionadores de aire, ni ventiladores encendidos y ventanas abiertas con 40 grados y viento norte en Formosa”.

“Al Ministerio vamos a ir contándole, públicamente y a través de las redes sociales ya que no conversa con nuestra organización, cuál es la situación de las escuelas. Y de paso informar a los padres, madres y tutores”.

Seguidamente enumeró los inconvenientes de algunas instituciones de la capital para trabajar bajo la modalidad virtual. “La EPES N° 31 hasta la semana pasada estaba atendiendo desde el jardín N°5 de al lado, y este lunes ya estarían nuevamente en el colegio. Siempre hubo internet del gobierno; a veces funcionaba y otras no, pero siempre fue súper lento”.

Acotó que “en la EPET N° 2 nunca funcionaba internet y decían tener dos señales o proveedores, pero no creemos que hayan contratado a otro proveedor o al menos aumentado la capacidad”.

Por otra parte dijo que “en la EPET N° 7 el último año que se cursó en forma presencial el problema se presentaba cuando aumentaba la cantidad de gente conectada (cosa que podría volver a pasar ahora), supuestamente estaban tratando de poner ampliadores de señal”.

Asimismo aseveró que “en la EPES N° 68 no funciona internet, como en CESEP 6. Los dos en Circuito Cinco, en la Epet 5 se puede afirmar que Internet funciona muy lento, efecto que se profundiza cuantos más dispositivos conectados hay”.

Ante esta situación explicó que “insistimos en que se dialogue, se escuche a docentes. Muchos establecimientos comparten características de infraestructura, pero tienen diferentes grupos sociales y con disponibilidades distintas”.

“Deberían analizar también qué significa movilizar docentes de una localidad a otra para una virtualidad o presencialidad con riesgo de circulación viral, las autoridades del Ministerio parecieran desconocer esto o que no les importe”, expresó Patiño.

“Tampoco el Consejo del COVID-19 responde nuestro mail planteando situaciones de colegas formoseños que trabajan en localidades vecinas de otra provincia”, acusó.

Para finalizar y por todo lo expuesto, anunció que “ratificamos el paro para actividades de presencialidad o virtualidad para los días 2 y 3 de marzo e invitamos a docentes y la comunidad educativa a la marcha que se realizará desde la Plaza San Martín a Casa de Gobierno este martes 2 de marzo a las 9.00 horas”.

Compartir

Linkedin Print