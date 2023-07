Docentes Autoconvocados se reunieron con movimientos sociales y demás gremios

En el local del Gremio de los Docentes Autoconvocados se llevó a cabo una reunión con movimientos sociales, gremios y docentes para compartir miradas y posturas respecto a la situación salarial de los y las trabajadores del país y particularmente la situación de Jujuy, en el marco de la reforma constitucional que iba a ser jurada.

En ese sentido, Nilda Beatriz Patiño, secretaria Gremial de GDA expresó que «venimos denunciando y señalando el silencio e inacción de las centrales y gremios docentes nacionales por la situación de los bajos salarios docentes que es una constante en casi todas las provincias. Por ello participamos de la Jornada Nacional Docente de protesta con un paro que se realizó el 15 de junio en Formosa y con una delegación de GDA frente al Ministerio de Educación en la Ciudad de Bs As reclamando respuesta y acción desde el Gobierno por las muchísimas luchas docentes a lo largo y a lo ancho del país; algunas con muchos días, con descuentos atroces, amenazas y represiones diversas como Santa Cruz, Misiones, Salta y Jujuy que en los últimos días se recrudeció».

A su vez, manifestó, que «los acontecimientos del fin de semana en Jujuy con la represión a mansalva a docentes y originarios por parte del gobernador Gerardo Morales exige una respuesta o posicionamiento de quienes estamos en organizaciones con representación popular. Por ello celebramos que acudieran a la invitación compañeros del Sindicato de Camionero en una comitiva encabezada por Javier Bobadilla, también compañeros y compañeras del Polo Obrero como Fabián Servin y Jorge Martinez, de Tribuna Docente con la prof. Natalia Coronel y el prof. Omar Giménez, con quienes compartimos información sobre el minuto a minuto en Jujuy como el análisis del contexto político económico, las incidencia de ese proceso en cada provincia, los intereses en juego, los derechos vulnerados, las violaciones a la Constitución a tratados internacionales. Por lo que repudiamos la represión, cacería y prisión de numerosas personas violatoria de todo precepto legal».

«Asimismo, rechazamos todas las expresiones formuladas para desacreditar la protesta del pueblo jujeño que la iniciaron los docentes reclamando aumento salarial y la respuesta de la política fue la desaparición del derecho a la protesta, pues hay que decir que la reforma de la Constitución la votaron por unanimidad los diputados del PJ y de Juntos por el Cambio», afirmó.

«Hoy quiénes critican la acción de Morales de no aumentar salarios de los docentes omiten mencionar que comparten la voluntad política de la reforma y omiten también a los otros gobiernos que mantienen actualmente conflictos con docentes por igual motivo que en Jujuy los salarios son por debajo de la línea de la pobreza avalados por la Paritaria Nacional», añadió.

Además en la reunión coincidieron que «lo que pase finalmente en Jujuy es importante, porque puede pasar acá y en otras provincias; lo que está en juego son los recursos naturales de la República Argentina. En el caso de Jujuy, el agua y el litio».

«Como la cuestión de reglamentar el derecho a la protesta, porque sabemos que los pueblos van a salir a protestar frente al ajuste que se está ejecutando, a la pobreza, a la quita de derechos, etc. Reconocimos, además, que es una batalla muy desigual porque es contra las grandes compañías mineras, contra los grandes bancos, contra estados poderosos que ya se llevan parte de nuestros recursos naturales y que vienen por más», reclamó.

Finalmente, expresaron su compromiso «para rechazar las acciones impopulares, extractivista y antidemocráticas ejecutadas por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y cualquier otro sea del signo político que fuera, como también expresar nuestra solidaridad con todas las luchas que se están desarrollando en Argentina y son silenciadas en los grandes medios, asimismo, reclamar por los y las presas por luchar mientras delincuentes viven libres y hasta se presentan como candidatos y candidatas en las listas de próximas elecciones».

