Docentes Autoconvocados y Voz Docente junto a Libres del Sur marcharon a Casa de Gobierno

Los gremios docentes se sumaron a la marcha del movimiento social a Casa de Gobierno, para pedir una urgente recomposición salarial en medio de una jornada de paro provincial. «No le pedimos para ir a Cancún, estamos pidiendo comida», manifestó Nilda Patiño, referente de Voz Docente, al Grupo de Medios TVO.

«Es una jornada de mucha alegría para nosotros, los compañeros y compañeras han sufrido distintos aprietes y el paro está haciendo alto a pesar de esta situación, con una alta participación en la marcha. Hace mucho tiempo no teníamos tantos, sabiendo que esto sigue, la semana que viene seguramente anunciarán los máximos referentes cuál va a ser el día del paro, que se va a extender en toda la República Argentina porque el escenario docente quedó muy debajo del costo de la canasta familiar que establece el propio Gobierno a través del INDEC», añadió Patiño.

La manifestación inició con una concentración en la Plaza San Martín junto con Libres del Sur. La convocatoria fue una de las mayores de los últimos meses, indicaron desde uno de los gremios. De allí, se dirigieron hasta Casa de Gobierno a entregar el petitorio.

«Lo que pretendemos del aumento es que se acerque a la canasta familiar. No le pedimos para ir a Cancún, estamos pidiendo comida. Hoy no alcanza para comer, no sé dónde le ganaron a la inflación, si el salario básico es de $60.000 y la canasta de $100.000», explicó la referente.

La medida de fuerza tuvo un gran acatamiento a nivel provincial, pese a las presiones denunciadas para que los docentes no se adhieran a la medida de fuerza. Se espera una medida similar, pero a nivel nacional para los próximos días, exigiendo también una recomposición salarial debido a la escalada inflacionaria de estos últimos meses.

«Estamos explicando a los compañeros y, fundamentalmente al Gobierno, en voz alta lo que dice el petitorio que se acaba de presentar. Es urgente, la imposibilidad de dar clases sintiendo la falta de los alumnos y sabiendo que no hay un plato de guiso calentito al volver», añadió en ese sentido Patiño.

Para finalizar, la gremialista, reiteró las presiones que recibieron algunos docentes de cara al paro. «Cuando vieron que los docentes se mantenían a pesar del anuncio, llegaron a cometer la atrocidad de decirles que tenían que presentar una nota acreditando, certificando, que son afiliados a alguno de los dos gremios convocantes. Es una barbaridad legal, política y hasta partidaria te diría porque no puede ser que un Gobierno peronista haga eso», finalizó.

