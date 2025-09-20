Docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud se capacitan en IA

En la tarde del viernes 19 de septiembre, la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) fue sede de un taller de perfeccionamiento docente enfocado en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en proyectos de investigación. La iniciativa, promovida por el decano Dr. Ricardo Merlo, reunió a docentes de diferentes carreras con el objetivo de introducirlos al mundo de las nuevas tecnologías aplicadas a la actividad académica.

Una apuesta a la

innovación educativa

En diálogo con la prensa, el Dr. Merlo explicó que la organización del taller surgió como respuesta a la necesidad de explorar las potencialidades de la inteligencia artificial en el ámbito universitario, especialmente dentro del campo de las ciencias de la salud.

“Este taller es algo que venimos pensando desde hace bastante tiempo, de tratar de indagar, por lo menos en una primera fase, cómo la inteligencia artificial puede ser aplicada de manera razonable, y que ello fortalezca la actividad docente desde lo académico”, sostuvo el decano.

Destacó además que muchos docentes aún desconocen la amplitud de aplicaciones que ofrece la IA, por lo que actividades como esta permiten “empezar a descubrir múltiples maneras de aplicar la famosa inteligencia artificial al servicio del docente”.

Docencia, tecnología

y zona de confort

En su intervención, el Dr. Merlo remarcó que el avance tecnológico exige una actualización constante de las prácticas pedagógicas:

“Es el primer puntapié, y significa también que el docente tiene que incorporarse al mundo digital, salir de la zona de confort y comenzar a interactuar con ese mundo digital que es donde conviven nuestros estudiantes”.

La IA, señaló, permite automatizar tareas, optimizar búsquedas, generar ideas y analizar grandes volúmenes de datos, lo que representa una herramienta estratégica para el diseño y desarrollo de investigaciones científicas, así como también para el acompañamiento de trabajos finales, tesis y proyectos multidisciplinarios.

La IA como herramienta

para proyectos de

investigación

El taller fue dictado por el Lic. Santiago Giménez, especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación, quien ofreció una mirada técnica y práctica sobre las herramientas más actuales en el campo de la IA.

“Mostramos las herramientas nuevas que hay para abarcar un poco más los proyectos de investigación, pensando tanto en el presente como en el futuro de la educación superior”, explicó.

Según detalló, el objetivo fue introducir a los docentes en una nueva manera de buscar información, planificar y desarrollar proyectos académicos, incorporando recursos de IA que ya están transformando los procesos de producción de conocimiento en todo el mundo.

Formosa se suma al cambio

tecnológico en la educación

Este taller marca el inicio de un proceso formativo más amplio, que busca acompañar a los docentes en su transición hacia una práctica pedagógica más actualizada, integrada al universo digital y consciente de las posibilidades —pero también de los límites éticos— que implica el uso de la inteligencia artificial en el ámbito universitario.

Con esta actividad, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNaF se posiciona como pionera en la región en la incorporación crítica y formativa de tecnologías emergentes en la docencia e investigación.