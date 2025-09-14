Docentes de la UNaF participan del 3° Congreso de Educación y Tecnologías del Mercosur

En el marco de la actualización académica y la formación continua, la Prof. Esp. Mirta Cuenca y el Prof. Esp. Daniel Sosa se encuentran participando del 3° Congreso de Educación y Tecnologías del Mercosur “Construyendo la bimodalidad”, que se viene desarrollando en el campus “Sargento Cabral” de la ciudad de Corrientes-Argentina.

Los miembros de la Universidad Nacional de Formosa han presentado para tal evento un trabajo denominado “Espacios verdes y bienestar en el campus universitario: una propuesta educativa con TIC para la conciencia ambiental en la formación docente”, el cual fue aprobado previamente por los evaluadores responsables para socializarlo en una mesa de trabajo con profesionales de otras universidades.

Agradecieron “a las autoridades de nuestra casa de estudios: el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, el decano de la Facultad de Humanidades Psgo. Esp. Rafael Olmedo, la secretaria académica de la FH, Prof. Griselda Correa, el secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Rodrigo Galarza”.