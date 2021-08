Docentes deben aportar entre $200 y $500 para limpieza y sanitización de su institución escolar

Compartir

En las últimas horas transcendieron notas de diferentes instituciones educativas de la ciudad capital, donde además de las pautas de trabajo, se les informa a los docentes que deben abonar entre $200 y $500 para la limpieza y sanitización.

El primer caso en hacerse público, fue el de la EPES 27 “Raúl Scalabrini Ortiz” donde a través de una circular informan además de los lineamientos de trabajo respecto a los alumnos del ciclo 2020 que adeudan materias y los alumnos del ciclo 2021, que se acordó un aporte mensual de $200 como máximo por docente para la limpieza y sanitización de la institución.

Casi similar ocurre en la EPES 61, donde los educadores deben colaborar con la suma de $200 para pagar a las “señoras” que realizan la limpieza.

Por otro lado, en la EPES 77, la colaboración de los docentes es de $500, además deben ayudar con la venta de pollos y pastelitos a fin de recaudar fondos “para paliar los gastos que la institución debe afrontar”.

Según consta en acta “la escuela no cuenta con fondos para cubrir los gastos” por ello “los jefes de área consideraron en una reunión que es razonable un aporte de dinero por parte de los docentes, teniendo en cuenta que la desinfección de las aulas, sumado a insumos de limpieza, son de primera importancia dada la situación actual desatada por el Covid 19”.

Asimismo, quienes no estén de acuerdo con poner los $500 puede “colaborar” de otra manera, por ejemplo, con productos de limpieza.

Teniendo en cuenta esta situación, la secretaria general del Gremio Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño aseveró que es muy “grave” lo que sucede y no debería ocurrir porque “en lugar de pedir a los docentes, las instituciones deben reclamar que el Estado se haga cargo de los gastos”.

