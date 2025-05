Docentes del interior afectados por el temporal: preocupación por falta de respuestas y denuncias de maltrato institucional

La secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño, dialogó con el Grupo de Medios TVO respecto a la situación de docentes del interior provincial que fueron afectados por las intensas lluvias del pasado martes. Según indicó, los delegados zonales se encuentran realizando relevamientos para determinar en qué escuelas se registraron inundaciones y cuáles no.

“Creería que ya se ha solucionado la situación, porque nos han contactado muchas personas que ni siquiera están afiliadas al gremio, simplemente para saber qué podían hacer”, explicó Patiño.

La dirigente gremial también hizo duras críticas hacia algunas autoridades escolares, a quienes acusó de ignorar o rechazar reclamos docentes. “Hay muchas personas ignorantes, como siempre digo. Algunas directoras, de tan brutas que son, no saben si una palabra se escribe con ‘V’ o con ‘B’. Eso lo vemos cuando queremos entregar una nota y la rechazan”, denunció.

Patiño relató el caso de una docente de la Escuela 445, quien no pudo presentar un aviso de inasistencia a una reunión porque su director se negó a recibir el escrito. “La ignorancia y la soberbia son muy importantes. Podés no estar de acuerdo o llamar la atención, pero no podés no recibir una nota. No me extrañaría que existan directores o delegados zonales con esa actitud”, sostuvo.

Finalmente, la gremialista cuestionó el trato que reciben los docentes por parte de algunos funcionarios: “La crueldad y soberbia del presidente se extendió a los funcionarios formoseños, porque se burlan de los docentes. No me sorprende ninguna situación”.

Desde el gremio Docentes Autoconvocados continúan recolectando información para brindar asistencia y visibilizar los casos que, según afirman, reflejan una preocupante falta de contención institucional ante emergencias climáticas y reclamos laborales.