Docentes del Primer Ciclo del Primario serían los primeros en ser vacunados

Consultado por la prensa sobre la vacunación contra el coronavirus a los docentes, el ministro Nicolás Trotta remarcó en Formosa que la Nación “prioriza la vacunación de los docentes, pero no es condición indispensable para la presencialidad como ya lo ha demostrado la provincia de Formosa con los protocolos y cuidados” aplicados durante las clases semipresenciales del año 2020.

Respecto del proceso de la vacunación contra el COVID-19, refirió que se proyecta iniciarlo en el mes de febrero pero aclaró que “no es algo que estará resuelto antes del inicio del ciclo lectivo en las distintas jurisdicciones” del país.

Dijo que esta decisión estará condicionada por “dos desafíos: una es la llegada de las dosis y la otra es la logística para vacunar” 1.400.000 docentes y no docentes en todo el territorio argentino.

“Esto se llevará a cabo con cada una de las provincias, siendo un proceso que tendrá una priorización del colectivo de docentes y no docentes”, precisó.

Mencionó la propuesta que tiene el Ministerio de Educación de la Nación “es la priorización de la inmunización de los docentes de la educación Inicial, Especial, y del 1º, 2º y 3 grado del Primer Ciclo del Nivel Primario”, mencionando que aproximadamente son 360 mil docentes en todo el país, quienes “son los que tienen mayor nivel de vínculo, de contacto físico con los estudiantes”.

Presencialidad

Trotta insistió en reconocer las distintas realidades que tuvo nuestro país al enfrentar la pandemia, y señaló que por ejemplo Formosa pudo transitar la presencialidad a lo largo del año 2020.

“Creo que es importante reconocer la diversidad de realidades que ha transitado en un momento tan complejo nuestro país, y las distintas jurisdicciones. Para nosotros es importante dejar en claro que somos promotores y garantizamos una presencialidad cuidada, una priorización de la presencialidad en todo el territorio argentino. Es el compromiso que asume nuestro gobierno con cada una de las jurisdicciones, en el marco de la realidad epidemiológica”, aclaró.

Señaló el funcionario nacional que se debe garantizar el derecho a la educación, y que el regreso a las aulas implica un esquema bimodal dual hasta superar la pandemia. “El desafío es que vaya maximizándose la presencialidad frente a la no presencialidad, y es el compromiso que asumimos todas las jurisdicciones”, afirmó.

Dijo que la intensidad será definida por cada jurisdicción, que conoce la realidad de su propio sistema educativo y de su situación epidemiológica.

